88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı

Louvre Müzesi, AA

KAÇIŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Fransa'yı ayağa kaldıran mücevher soygunundan sonra hırsızların kaçtığı anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı.

Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı

Hırsızların yük asansöründen inip motosikletle kaçtığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, görevli yeleği giyen bir kişinin müzedeki eserlerin ve mücevherlerin sergilendiği cam bölmeye oldukça yakın durduğu görülüyor.

Hırsızların kaçış anı, İHA

İKİ MASKELİ HIRSIZ BÖYLE KAÇTI

Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer kayıtta ise yüzleri maskeli iki soyguncunun yük asansöründen hızla inip motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer alıyor.

Paris Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve çalınan dokuz mücevherin henüz bulunamadığını bildirdi.