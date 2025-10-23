PODCAST CANLI YAYIN

88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı

Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde gerçekleşen 88 milyon euroluk mücevher soygununun ardından, hırsızların kaçış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Yüzleri maskeli iki soyguncunun yük asansöründen inip motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki 88 milyonluk soygun gündemden düşmüyor.

Louvre Müzesi, AALouvre Müzesi, AA

KAÇIŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Fransa'yı ayağa kaldıran mücevher soygunundan sonra hırsızların kaçtığı anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı.

Hırsızların yük asansöründen inip motosikletle kaçtığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, görevli yeleği giyen bir kişinin müzedeki eserlerin ve mücevherlerin sergilendiği cam bölmeye oldukça yakın durduğu görülüyor.

Hırsızların kaçış anı, İHAHırsızların kaçış anı, İHA

İKİ MASKELİ HIRSIZ BÖYLE KAÇTI

Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer kayıtta ise yüzleri maskeli iki soyguncunun yük asansöründen hızla inip motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer alıyor.

Paris Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve çalınan dokuz mücevherin henüz bulunamadığını bildirdi.

İmparatoriçe Marie-Louise'in mücevher setinin kolye ve küpeleri (AFP)İmparatoriçe Marie-Louise'in mücevher setinin kolye ve küpeleri (AFP)

PEMBE PANTER ÇETESİ Mİ YAPTI?

Tüm dünya kayıplara karışan hırsızları merak ederken soygunun arkasındaki grubun Pembe Panter çetesi olabileceği iddia edilmişti.

Mücevher soygunu konusunda uzman olan eski bir polis memuru yöneticisi, Louvre Müzesi'ndeki soygunun, ünlü Pembe Panter çetesi tarafından gerçekleştirildiğinin tüm belirtilerini taşıdığını iddia etti.

Louvre soygununda yeni gelişme: Vurgunu Pempe Panter çetesi mi yaptı? Çalınan mücevherler bulunabilecek mi?Louvre soygununda yeni gelişme: Vurgunu Pempe Panter çetesi mi yaptı? Çalınan mücevherler bulunabilecek mi?

