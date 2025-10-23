88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki 88 milyonluk soygun gündemden düşmüyor.
KAÇIŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Fransa'yı ayağa kaldıran mücevher soygunundan sonra hırsızların kaçtığı anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı.Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı
Hırsızların yük asansöründen inip motosikletle kaçtığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, görevli yeleği giyen bir kişinin müzedeki eserlerin ve mücevherlerin sergilendiği cam bölmeye oldukça yakın durduğu görülüyor.
İKİ MASKELİ HIRSIZ BÖYLE KAÇTI
Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer kayıtta ise yüzleri maskeli iki soyguncunun yük asansöründen hızla inip motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer alıyor.
Paris Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini ve çalınan dokuz mücevherin henüz bulunamadığını bildirdi.
PEMBE PANTER ÇETESİ Mİ YAPTI?
Tüm dünya kayıplara karışan hırsızları merak ederken soygunun arkasındaki grubun Pembe Panter çetesi olabileceği iddia edilmişti.
Mücevher soygunu konusunda uzman olan eski bir polis memuru yöneticisi, Louvre Müzesi'ndeki soygunun, ünlü Pembe Panter çetesi tarafından gerçekleştirildiğinin tüm belirtilerini taşıdığını iddia etti.