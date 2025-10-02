E-postalar sızdırıldı! TikTok'u denetleyecek şirketin Siyonazici olduğu ortaya çıktı!

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın e-posta hesabının hacklenmesiyle, ABD kamuoyunu İsrail lehine etkileme girişimlerine ilişkin yeni bir skandal ortaya çıktı.
ABD ile Çin arasında geçtiğimiz günlerde TikTok için varılan anlaşmada gündeme gelen Oracle şirketinin CEO'su Safra Catz'in 2015 tarihli bir e-postada, ABD kamuoyunu İsrail lehine etkileme konusunda açıkça kararlı olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.
BARACK'IN HESABI HACLENDİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Bu mesajın, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın e-posta hesabının hacklenmesiyle ilgili olarak daha önce bildirilmemiş bir e-posta olduğu kaydedildi.
Catz, 16 Şubat 2015 tarihli e posta yazısında, Barak'ı "IDF(İsrail Savunma Güçleri) Kadınları" konulu bir reality şov için danışman yapımcı olarak anlaşmaya çağırdı ve programın amacının "IDF'i Amerikan halkının gözünde insanlaştırmak" olduğunu belirtti. Bu reality şovun Safra'nın kız kardeşi Sarit Catz tarafından yaratıldığı belirtildi.
"İSRAİL'E OLAN SEVGİYİ ARTTIRMALIYIZ"
Catz, kız kardeşinin İsrail yanlısı kimliğini "çok önemli bir İsrail yanlısı aktivist ve AIPAC ulusal lideri" olarak belirttikten sonra, Amerikalıların İsrail'i desteklemeye nasıl şartlandırılması gerektiği konusundaki görüşlerini şöyle paylaştı:
"BDS (İsrail karşıtı Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar) hareketinin üniversite kampüslerinde büyümesinden hepimiz dehşete düştük ve bu mücadeleyi çocuklar üniversiteye gitmeden önce vermemiz gerektiği sonucuna vardık. İsrail'e olan sevgi ve saygıyı Amerikan kültürüne yerleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz."