E-postalar sızdırıldı! TikTok'u denetleyecek şirketin Siyonazici olduğu ortaya çıktı!

TikTok'un mülkiyetini Çin kökenli bir şirket olan ByteDance'den devretmek için yapılan 14 milyar dolarlık anlaşma ile gündeme gelen Oracle şirketi, yeni bir skandalla adından söz ettirdi. Oracle CEO'su Safra Catz’ın, 2015 tarihli bir e-postada, ABD kamuoyunu İsrail lehine etkileme taahhüdünde bulunduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın e-posta hesabının hacklenmesiyle sızdırıldı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın e-posta hesabının hacklenmesiyle, ABD kamuoyunu İsrail lehine etkileme girişimlerine ilişkin yeni bir skandal ortaya çıktı.

ABD ile Çin arasında geçtiğimiz günlerde TikTok için varılan anlaşmada gündeme gelen Oracle şirketinin CEO'su Safra Catz'in 2015 tarihli bir e-postada, ABD kamuoyunu İsrail lehine etkileme konusunda açıkça kararlı olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.

BARACK'IN HESABI HACLENDİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Bu mesajın, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın e-posta hesabının hacklenmesiyle ilgili olarak daha önce bildirilmemiş bir e-posta olduğu kaydedildi.

Catz, 16 Şubat 2015 tarihli e posta yazısında, Barak'ı "IDF(İsrail Savunma Güçleri) Kadınları" konulu bir reality şov için danışman yapımcı olarak anlaşmaya çağırdı ve programın amacının "IDF'i Amerikan halkının gözünde insanlaştırmak" olduğunu belirtti. Bu reality şovun Safra'nın kız kardeşi Sarit Catz tarafından yaratıldığı belirtildi.

"İSRAİL'E OLAN SEVGİYİ ARTTIRMALIYIZ"

Catz, kız kardeşinin İsrail yanlısı kimliğini "çok önemli bir İsrail yanlısı aktivist ve AIPAC ulusal lideri" olarak belirttikten sonra, Amerikalıların İsrail'i desteklemeye nasıl şartlandırılması gerektiği konusundaki görüşlerini şöyle paylaştı:

"BDS (İsrail karşıtı Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar) hareketinin üniversite kampüslerinde büyümesinden hepimiz dehşete düştük ve bu mücadeleyi çocuklar üniversiteye gitmeden önce vermemiz gerektiği sonucuna vardık. İsrail'e olan sevgi ve saygıyı Amerikan kültürüne yerleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz."

TİKTOK'UN DENETİMİ ARTIK ONLARDA

Catz'in 10 yıldan uzun süredir sürdürdüğü Oracle CEO'luğu görevinden yönetim kurulu başkan yardımcılığına geçişi 22 Eylül'de gerçekleşti; bu da ABD ve Çin arasındaki TikTok satın alımıyla ilgili müzakerelerin çoğunu denetlemiş olabileceği anlamına geliyor.

Anlaşma ve ABD'de yabancı bir ülkenin gündemini ilerletme konusunda güçlü bir ilgi gösteren Catz'in varlığı, Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta New York'ta yaptığı açıklamalar ışığında daha da belirginleşiyor.

NETANYAHU: EN ÖNEMLİ ALIŞVERİŞ TİKTOK

Netanyahu, sosyal medya fenomenlerinden oluşan bir gruba yaptığı açıklamada şunları söyledi :

"Şu anda yapılan en önemli alışveriş TikTok. Bir numara. Umarım gerçekleşir çünkü sonuçları olabilir. Peki ya X. Elon ile konuşmamız gerek. O bir düşman değil, bir dost. Onunla konuşmalıyız. Şimdi, bu ikisini elde edebilirsek, çok şey elde ederiz. Mücadeleyi sürdürmeli, Yahudi halkına ve Yahudi olmayan dostlarımıza yön vermeliyiz."

Oracle'ın İsrail ile bağları, kurucusu ve baş teknoloji sorumlusu Larry Ellison'a kadar uzanıyor. Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Ellison, İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları'na 26 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

2014 yılında İsrail'in Channel 10 kanalına verdiği demeçte , "Ülkemiz İsrail'i seviyoruz ve İsrail ülkesini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" demişti.

