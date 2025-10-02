E-postalar sızdırıldı! TikTok'u denetleyecek şirketin Siyonazici olduğu ortaya çıktı!

ABD ile Çin arasında geçtiğimiz günlerde TikTok için varılan anlaşmada gündeme gelen Oracle şirketinin CEO'su Safra Catz'in 2015 tarihli bir e-postada, ABD kamuoyunu İsrail lehine etkileme konusunda açıkça kararlı olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.

Oracle'ın CEO'su Safra Catz (Takvim.com.tr)

BARACK'IN HESABI HACLENDİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Bu mesajın, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın e-posta hesabının hacklenmesiyle ilgili olarak daha önce bildirilmemiş bir e-posta olduğu kaydedildi.

Catz, 16 Şubat 2015 tarihli e posta yazısında, Barak'ı "IDF(İsrail Savunma Güçleri) Kadınları" konulu bir reality şov için danışman yapımcı olarak anlaşmaya çağırdı ve programın amacının "IDF'i Amerikan halkının gözünde insanlaştırmak" olduğunu belirtti. Bu reality şovun Safra'nın kız kardeşi Sarit Catz tarafından yaratıldığı belirtildi.