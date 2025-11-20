İsrailli Avukat Ben Marmarelli, İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerindeki Filistinli esir ve mahkumlar için cinsel saldırı ve tecavüzün, diğer metotlarla birleşen sistematik işkencenin bir parçası olduğunu belirtti. Hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki Filistinli mahkumlara ve esirlere yönelik işkence iddialarının sürekli gündeme geldiği ve siyasi skalada sağın en aşırı ucunda bulunan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelmesiyle daha da arttığı İsrail'de, Filistinlilere yönelik sistematik işkence uygulandığı çok sayıda insan hakları kuruluşunun raporlarına yansıdı.

İsrail hapishanelerindeki muamele ve şartların Ben-Gvir döneminde kötüleştiği kaydedilirken İsrailli Avukat Marmarelli, " İsrail hapishanelerinde işkence her zaman vardı." dedi.

Filistinli siyasi mahkumlardan birinin hukuki temsilcisi İsrailli Avukat Ben Marmarelli, müvekkilinin İsrail hapishanelerinde yaşadığı işkenceyi ve cezaevlerinin durumunu; İsrail hapishanelerinden serbest kalan ve ismini vermek istemeyen eski bir Filistinli esir ise uğradığı İsrail işkencelerini anlattı.

Özellikle Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in hapishane ve gözaltı merkezlerindeki "insanlık onurunu zedeleyici" olarak nitelenen işkencelerine dair çok sayıda rapora rağmen Filistinli siyasi esir ve mahkumların şartları sürekli kötüleşirken Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Filistinli mahkum ve esirleri ziyaret etmesine, yaşananları doğrudan tespit etmesine de iki seneyi aşkın süredir izin vermiyor.

İsrail 'in sistematik işkence sistemi içerisinde fiziki işkence, dayak, açlık ve susuzluk, tıbbi malzeme ve sağlık hizmetinden mahrum bırakma, hijyen ve kişisel malzeme temin etmeme ve akla gelmeyecek yöntemlerin yanı sıra cinsel istismar ve tecavüz de yer alıyor.

İsrailli Avukat Marmarelli İsrail'in Filistinlilere yaşattığı vahşeti anlattı (Fotoğraf: AA)

Marmarelli, buna karşın Ben-Gvir'in göreve gelmesinden sonra şartların daha da kötüleştiğini ve işkencenin yoğunlaştığını müvekkilinin kendisine doğrudan anlattığını belirterek hapishanelerdeki "insanlık onurunu zedeleyici" şartları şöyle tasvir etti:

" 7 Ekim'de gardiyanlar odalara girip tüm kişisel eşyaları, tüm hijyen ürünlerini, tıraş ürünlerini, yatakları, giysileri; her şeyi aldılar. Müvekkilim 7 Ekim'de giydiği iç çamaşırını giyiyor, bu onun tek iç çamaşırı. Yıkaması gerektiğinde, iç çamaşırı olmadan kalmak zorunda. Avluya çıkmıyorlar. Güneş ışığı görmüyorlar. Yani, 7 gün 24 saat küçük bir hücrede k alıyorlar. 6 kişilik hücrede 12 kişi kalıyor. 6 mahkum demir yataklarda, 6 mahkum da yerde yatıyor. Şilte yok, sadece giysileri var. Bana, İsrail Cezaevi Servisi (IPS) tişörtünü yere serip onu yatak olarak kullandığını söyledi."

Filistinli mahkum esirlerin yeterince yiyecek de alamadığını belirten Marmarelli "Bir yıl önce, Nisan 2024'te müvekkilimi gördüğümde, holokost filmlerindeki iskeletler gibiydi. Bugün hala çok zayıf ama bir yıl öncesine göre biraz daha iyi." ifadelerini kullandı ve IPS'nin İsrail Yüksek Mahkemesi'ne verdiği liste ile Filistinli mahkum esirlere verilen yemek menüsü arasında büyük bir fark olduğunu kaydetti.

İ srailli avukat, dayak ve aşağılamanın süreklilik arz ettiğinin altını çizerek yıllarca ailelerinin ziyaretinden mahrum kalan, televizyon, radyo ve gazete sağlanmadığı için dış dünyadan haberdar olmayan Filistinlilerin, sadece avukatlarıyla görüşebildiğini ve görüş günlerinin dayak ve aşağılamanın en yoğun günler olduğunu ifade ederek görüş günlerinde yaşananları şöyle anlattı:

"Avukat ziyareti sırasında, onları hücrelerinden çıkarıp hapishanenin başka bir bölümüne götürmek zorundalar. Bir odada avukat pencerenin bir tarafında, mahkum ise diğer tarafında telefonla konuşuyoruz. Bunun için onu sabah 06:00 gibi hücresinden çıkarıyor, dövüyor, tecavüz ediyor ve aynı gün ziyaretçisi olan tüm mahkumlarla birlikte başka bir odaya koyuyorlar."

Filistinli mahkum esirlere avukatlarıyla görüşmekten vazgeçmeleri için yapılan işkenceyi anlatmayı sürdüren Marmarelli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odada ellerini ve ayaklarını kelepçeliyor, gözlerini bağlıyor ve sabah 06:00'dan 16:00'ya kadar gün boyunca dizlerinin üzerinde stres pozisyonunda, gözleri bağlı bekletiyorlar. Müvekkilimi 12:00-13:00 arası 30 dakika gördüğüm süre dışında odada diz çökmüş bekliyor vaziyette. Görüşe geldiğinde ters kelepçeyi telefonu tutabilmesi için öne alıyor, gözlerini bağlayan bezi çıkarıyorlar."

İsrailli avukat, " Gözleri bağlı halde dövüyor ve tecavüz ediyorlar." diyerek Filistinli esirin gözleri bağlı olduğu için kendisine saldıran gardiyanın kim olduğunu göremediğini, isim veya eşkal veremediği için şikayette de bulunamadığını; kendisinin bu konuda dilekçe verdiğini, ne yargıçların ne de polisin bunu umursamadığını vurguladı.

"İşkence sadece tecavüzden ibaret değil, tecavüz büyük resmin, sistematik işkencenin sadece bir parçası." diye konuşan Marmarelli, İsrailli tüm gardiyanlar, avukatlar ve mahkemelerin bu işin içinde olduğ u nun altını çizdi.