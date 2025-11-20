16 yaşındaki Filistinli Hamad İsrail'in işkencesinden sağ kurtuldu!

Muhammed Ahmed Hamad açlık ve susuzluk nedeniyle 26 kilo kaybetti.

AVRUPA KABUL ETTİ

Günlerce yemek ve su verilmedi. 13 ay sonra ateşkes anlaşması nedeniyle serbest kalan Hamad'ın 26 kilo kaybettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınmadan birkaç gün önce ve dün çekilmiş fotoğrafı arasında büyük fark olan Hamad, hapishanenin işkence merkezi olduğunu söyledi. Birçok Filistinli'nin işkenceler nedeniyle hayatını kaybettiği de artık Avrupa ve ABD medyası tarafından da kabul ediliyor.