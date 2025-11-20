PODCAST CANLI YAYIN

16 yaşındaki Filistinli Hamad İsrail'in işkencesinden sağ kurtuldu!

Ortadoğu’nun terörist devleti İsrail, 16 yaşındaki Filistinli Hamad’a Ktziot Hapishanesi’nde her gece işkence yaptı. Önceki gece özgürlüğüne kavuşan talihsiz çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle 26 kilo kaybettiği ortaya çıktı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
16 yaşındaki Filistinli Hamad İsrail'in işkencesinden sağ kurtuldu!

Soykırımcı İsrail, yer yer ateşkesi ihlal edip masumları öldürmeye devam ederken Ktziot Hapishanesi'nden özgürlüğüne kavuşan 16 yaşındaki Muhammed Ahmed Hamad herkesi ağlattı. Suçsuz olmasına rağmen Han Yunus'ta gözaltına alınan Hamad, Ktziot'ta işkencelere maruz kaldı.

Muhammed Ahmed Hamad açlık ve susuzluk nedeniyle 26 kilo kaybetti.Muhammed Ahmed Hamad açlık ve susuzluk nedeniyle 26 kilo kaybetti.

AVRUPA KABUL ETTİ
Günlerce yemek ve su verilmedi. 13 ay sonra ateşkes anlaşması nedeniyle serbest kalan Hamad'ın 26 kilo kaybettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınmadan birkaç gün önce ve dün çekilmiş fotoğrafı arasında büyük fark olan Hamad, hapishanenin işkence merkezi olduğunu söyledi. Birçok Filistinli'nin işkenceler nedeniyle hayatını kaybettiği de artık Avrupa ve ABD medyası tarafından da kabul ediliyor.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İSİMLER DEĞİŞTİ
Ktziot Hapishanesi ile ilgili skandal gerçeklerin bir bir ortaya çıktığı, oradaki görevlilerin de savaş suçuyla yargılanacağı ifade ediliyor. Netanyahu yönetimi, bu durumun önüne geçmek için hapishanede görevlilerin isimlerini değiştirdi.

İşgalci durmuyor! Ateşkes tanımayan İsrailden önce Lübnana sonra Gazzeye saldırıİşgalci durmuyor! Ateşkes tanımayan İsrailden önce Lübnana sonra Gazzeye saldırı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
Emeklilere Ocak zammı geliyor! SSK ve Bağ-Kur maaşları yüzde 13 civarında artabilir
İDEFİX
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ağı iddianamede! Belge belge yolsuzluk: Çek, senet, banka dekontu
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Skandal ortaya çıktı: Böcek ailesi otelde kilitli kalmış! Tutuklananlar ifadesinde ne dedi? "Sertifikam yok"
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
Kerem Aktürkoğlu Harry Potter paylaşımları yüzünden mahkemelik oldu
Artık zorunlu! İstanbul'da kafe ve restoranlar için flaş karar
Böcek ailesinin ardından otelde bir gıda zehirlenmesi şüphesi daha! Kız kardeşlerin durumu nasıl?
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Kuruluş Orhan’da Orhan Bey'in rüya sahnesi seyirciyi ekrana kilitledi!
İşgalci durmuyor! Ateşkes tanımayan İsrail'den önce Lübnan'a sonra Gazze'ye saldırı
Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Beşiktaş'ta "Rafa" ağrısı sürüyor! Flaş açıklama
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!