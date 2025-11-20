16 yaşındaki Filistinli Hamad İsrail'in işkencesinden sağ kurtuldu!

Soykırımcı İsrail, yer yer ateşkesi ihlal edip masumları öldürmeye devam ederken Ktziot Hapishanesi'nden özgürlüğüne kavuşan 16 yaşındaki Muhammed Ahmed Hamad herkesi ağlattı. Suçsuz olmasına rağmen Han Yunus'ta gözaltına alınan Hamad, Ktziot'ta işkencelere maruz kaldı.
AVRUPA KABUL ETTİ
Günlerce yemek ve su verilmedi. 13 ay sonra ateşkes anlaşması nedeniyle serbest kalan Hamad'ın 26 kilo kaybettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınmadan birkaç gün önce ve dün çekilmiş fotoğrafı arasında büyük fark olan Hamad, hapishanenin işkence merkezi olduğunu söyledi. Birçok Filistinli'nin işkenceler nedeniyle hayatını kaybettiği de artık Avrupa ve ABD medyası tarafından da kabul ediliyor.
İSİMLER DEĞİŞTİ
Ktziot Hapishanesi ile ilgili skandal gerçeklerin bir bir ortaya çıktığı, oradaki görevlilerin de savaş suçuyla yargılanacağı ifade ediliyor. Netanyahu yönetimi, bu durumun önüne geçmek için hapishanede görevlilerin isimlerini değiştirdi.