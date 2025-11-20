Soykırımcı İsrail Gazze'de teröre devam ediyor!

Terör devleti İsrail, bölgedeki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi. Alçaklar saldırılarda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 25 Filistinli şehit oldu.

