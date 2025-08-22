PODCAST CANLI YAYIN

Piyasaların gözü Hole'da! Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı: Politika duruşumuzu yeniden ayarlamamız gerekebilir

Fed Başkanı Jerome Powell bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Piyasaların gözü Hole'da! Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı: Politika duruşumuzu yeniden ayarlamamız gerekebilir

ABD'de son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Başkanı Powell'dan Hole'da faiz mesajı: Politika duruşumuzu yeniden ayarlamamız gerekebilir (AA)Fed Başkanı Powell'dan Hole'da faiz mesajı: Politika duruşumuzu yeniden ayarlamamız gerekebilir (AA)

Her yıl olduğu gibi Fed başkanının açıklamaları konferansın odak noktası oldu. Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell, Fed başkanı olarak son Jackson Hole konuşmasını yaptı.

Fed Başkanı Powell'dan Hole'da faiz mesajı: Politika duruşumuzu yeniden ayarlamamız gerekebilir (AA)Fed Başkanı Powell'dan Hole'da faiz mesajı: Politika duruşumuzu yeniden ayarlamamız gerekebilir (AA)

FED BAŞKANI POWELL'DAN HOLE'DA FAİZ MESAJI
Fed Başkanı Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
3 ilde ciğerlerimiz yanıyor | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Trendyol
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
Türk Telekom
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi