Piyasaların gözü Hole'da! Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı: Politika duruşumuzu yeniden ayarlamamız gerekebilir

Fed Başkanı Powell'dan Hole'da faiz mesajı: Politika duruşumuzu yeniden ayarlamamız gerekebilir (AA)

Her yıl olduğu gibi Fed başkanının açıklamaları konferansın odak noktası oldu. Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell, Fed başkanı olarak son Jackson Hole konuşmasını yaptı.