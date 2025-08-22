Piyasaların gözü Hole'da! Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı: Politika duruşumuzu yeniden ayarlamamız gerekebilir

ABD'de son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyor.
Her yıl olduğu gibi Fed başkanının açıklamaları konferansın odak noktası oldu. Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell, Fed başkanı olarak son Jackson Hole konuşmasını yaptı.
FED BAŞKANI POWELL'DAN HOLE'DA FAİZ MESAJI
Fed Başkanı Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadelerini kullandı.