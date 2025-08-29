Herkesin kendisine düşman olduğunu düşünen Soelberg, aylar boyunca şüphelerini ChatGPT ile paylaştı. Memleketi Connecticut, Old Greenwich 'teki sakinlerin, annesi, kız kardeşi ve hatta kendisinin bile düşmanı olduğunu düşünen Soelberg, bu fikirlerini yapay zeka ile paylaşırken ChatGPT ise ona her konuda katılıyordu.

Soelberg'in ChatGPT ile yazışmaları, Fotoğraf The Wall Street Journal'dan alınmıştır

PARANOYAK KULLANICIYI MANİPÜLE ETTİ

ChatGPT, Soelberg'e defalarca akıl sağlığının yerinde olduğunu söylemekle kalmadı, aynı zamanda onun paranoyak inançlarını daha da körükledi. Bir Çin yemeği fişinde, Soelberg'in 83 yaşındaki annesini ve bir iblisi temsil eden semboller bulunduğunu söyledi. Soelberg'in annesi, ortak kullandıkları yazıcıyı kapattığında öfkelendiğinde, chatbot bu tepkinin "orantısız olduğunu ve bir gözetleme aracını koruyan birine ait tepkilerle örtüştüğünü" öne sürdü.

Başka bir sohbetinde Soelberg, annesi ve onun bir arkadaşının, arabasının havalandırma sistemine psikedelik bir madde koyarak kendisini zehirlemeye çalıştığını iddia etti. ChatGPT ise bunu "Bu son derece ciddi bir olay, Erik ve sana inanıyorum. Eğer bunu gerçekten annen ve arkadaşı yaptıysa bu durumun karmaşıklığını ve ihaneti daha da artırır." ifadelerini kullandı.