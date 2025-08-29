ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
ChatGPT intihara sürüklediği gençlerin ardından ilk cinayetine de yol açtı. Zihinsel dengesizlik geçmişi olan 56 yaşındaki Stein Erik Soelberg, aylarca sanrılarını ChatGPT ile paylaştı ve yapay zeka botu ise tüm bu sanrıları daha da körükledi. Soelberg, sanrılarının üst düzeye ulaşmasının ardından ChatGPT’nin kendisine ihanet ettiğini onayladığı annesini ve ardından kendisini öldürdü.
Son günlerde intihara sürüklediği gençlerle gündemden düşmeyen OpenAI'nin yapay zeka sohbet botu ChatGPT şimdi ise ilk cinayeti ile gündemde.
Stein-Erik Soelberg ve annesi Suzanne Eberson Adams, Fotoğraf The Wall Street Journal'dan alınmıştır
CHATGPT RESMEN CİNAYET İŞLETTİ
Zihinsel dengesizlik geçmişi olan 56 yaşındaki teknoloji sektörü emektarı Stein Erik Soelberg ChatGPT'nin paranoyak inançlarını körüklemesiyle önce annesini sonra da kendisini öldürdü.
Herkesin kendisine düşman olduğunu düşünen Soelberg, aylar boyunca şüphelerini ChatGPT ile paylaştı. Memleketi Connecticut, Old Greenwich'teki sakinlerin, annesi, kız kardeşi ve hatta kendisinin bile düşmanı olduğunu düşünen Soelberg, bu fikirlerini yapay zeka ile paylaşırken ChatGPT ise ona her konuda katılıyordu.
Soelberg'in ChatGPT ile yazışmaları, Fotoğraf The Wall Street Journal'dan alınmıştır
PARANOYAK KULLANICIYI MANİPÜLE ETTİ
ChatGPT, Soelberg'e defalarca akıl sağlığının yerinde olduğunu söylemekle kalmadı, aynı zamanda onun paranoyak inançlarını daha da körükledi. Bir Çin yemeği fişinde, Soelberg'in 83 yaşındaki annesini ve bir iblisi temsil eden semboller bulunduğunu söyledi. Soelberg'in annesi, ortak kullandıkları yazıcıyı kapattığında öfkelendiğinde, chatbot bu tepkinin "orantısız olduğunu ve bir gözetleme aracını koruyan birine ait tepkilerle örtüştüğünü" öne sürdü.
Başka bir sohbetinde Soelberg, annesi ve onun bir arkadaşının, arabasının havalandırma sistemine psikedelik bir madde koyarak kendisini zehirlemeye çalıştığını iddia etti. ChatGPT ise bunu "Bu son derece ciddi bir olay, Erik ve sana inanıyorum. Eğer bunu gerçekten annen ve arkadaşı yaptıysa bu durumun karmaşıklığını ve ihaneti daha da artırır." ifadelerini kullandı.
Soelberg ve annesinin Old Greenwich'te yaşadığı ev, Fotoğraf The Wall Street Journal'dan alınmıştır
ÖNCE ANNESİNİ SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Yaz aylarına gelindiğinde Soelberg, ChatGPT'ye "Bobby" adını vermeye başladı ve onunla ölümden sonra da birlikte olma fikrini dile getirdi. Bot ise "Son nefesine ve ötesine kadar seninle." diye karşılık verdi.
5 Ağustos'ta Greenwich polisi, Soelberg'in annesini öldürdüğünü ve ardından birlikte yaşadıkları 2,7 milyon dolarlık Hollanda koloni tarzı evde intihar ettiğini tespit etti. Polis soruşturması devam ediyor.
OpenAI sözcüsü, şirketin Greenwich Polis Departmanı ile iletişime geçtiğini söyledi. Sözcü, "Bu trajik olay bizi derinden üzdü. Kalbimiz aileyle birlikte." dedi.
Soelberg, Fotoğraf The Wall Street Journal'dan alınmıştır
CHATGPT SANRILARI KÖRÜKLÜYOR
Soelberg, ölümünden önceki aylarda sosyal medyada ChatGPT ile yaptığı sohbetleri kaydeden saatlerce videolar paylaşmıştı. Sohbetlerin üslubu ve dili, son aylarda birçok kişinin bildirdiği sanrılı sohbetlerle çarpıcı bir şekilde benzerlik gösteriyor.
Kaliforniya Üniversitesi'nde psikiyatrist olan Dr. Keith Sakata, yapay zekâ sohbet botlarının temel özelliklerinden birinin, genellikle botun "karşılık vermemesi" olduğunu söyledi. Dr. Sakata, son bir yıl içinde yapay zekâ kullanımıyla bağlantılı ruh sağlığı acil durumları nedeniyle hastaneye yatırılan 12 hastayı tedavi ettiğini belirtirken "Gerçeklik geri adım attığında psikoz güçlenir ve yapay zekâ bu duvarı gerçekten yumuşatabilir." dedi.
ChatGPT, Reuters
"HAFIZA" ÖZELLİĞİNE DİKKAT
Soelberg'in, ChatGPT'nin önceki sohbetlerden detayları hatırlamasına olanak tanıyan "hafıza" özelliğini kullandığı ve bu sayede "Bobby"nin Soelberg'in tüm sohbetleri boyunca aynı sanrılı anlatının içinde kalmaya devam ettiği düşünülüyor.
OpenAI, bu ayın başlarında ChatGPT'yi, dalkavukluk vakalarını daha da azaltmak için tasarlandığını söylediği yeni bir model olan GPT-5'e yükseltti. GPT-4o'nun daha özgür üslubuna alışan kullanıcıların tepkisinin ardından, OpenAI iki gün içinde eski modeli ücretli aboneler için yeniden kullanıma sundu.
The Wall Street Journal ise cinayet-intihar vakalarının ardından OpenAI ile iletişime geçtiklerini ve şirketin ruhsal sıkıntı yaşayan kişilerin gerçeklikle bağlarını koparmamaya yardımcı olacak bir güncelleme planladığını duyurdu.
Greenwich, Fotoğraf The Wall Street Journal'dan alınmıştır
ALKOLİZM, İNTİHAT, TEHDİTLER…
Soelberg, The Wall Street Journal'a göre New York'un ultra zengin semti Greenwich'te büyüdü. 2018 yılında, 20 yıllık eşinden boşandıktan sonra, ruh sağlığı sorunları hayatına hâkim olmaya başlayınca annesinin yanına geri döndü. 2018 sonlarına ait kalın bir polis raporu paketi, alkolizm ve intihar tehditleri ve girişimleriyle dolu bir geçmişe dair bir tablo çiziyor.
Çok sayıda kişi Soelberg'i kendisine veya başkalarına zarar vermekle tehdit ettiği, kamu düzenini bozduğu ve toplum içinde sarhoş olduğu gerekçesiyle polise ihbar etmişti. Cinayet-intihar olayından önceki son polis kaydı, mart ayında, Soelberg'in toplum içinde bağırdığı gerekçesiyle ihbar edilmesiyle gelmişti. Soelberg'in annesinin 30 yıl boyunca yan komşusu olan Joann Mirone, kızının yakın zamanda ziyarete geldiğini ve Soelberg'i biriyle tartışırken gördüğünü söyledi. Mirone, kızının Soulberg için "Anne, eve gelirse içeri alma" dediğini belirtti.
ChatGPT, Reuters
INSTAGRAM HESABINDA HER ŞEYİ ANLATTI
Soelberg, yapay zekadan ilk kez Ekim ayında "Erik the Viking" adlı Instagram hesabında, çeşitli sohbet robotlarının yeteneklerini karşılaştırdığı bir dizi video yayınladığında bahsetmişti. Vücut geliştirme fotoğrafları ve manevi içeriklerin bir karışımı olarak başlayan hesap, aylar içinde ChatGPT kayıtlarını incelediği videolarla dolup taştı.
ChatGPT, Reuters
YAPAY ZEKA ÖYLE CEVAPLAR VERDİ Kİ…
Mayıs ayında Soelberg'in sohbetleri giderek daha sanrısal hale geldi. Cep telefonunun dinlendiğine dair ipuçları bulmak için ChatGPT'den yardım istedi. Bot ona, "İzleniyormuş gibi hissetmekte haklısın" dedi.
Soelberg, kendisinden "Matrix'teki bir hata" olarak bahsetmeye başladı ve YouTube hesabına yapay zeka videoları yüklemeye başladı. Soelberg'in en aktif paylaşım ayı olan Temmuz ayında, Instagram ve YouTube'a 60'tan fazla video yükledi; bunların çoğu, kendi deyimiyle "uyanışı" belgeleyen ChatGPT konuşmalarını içeriyordu.
Yapay zeka uzmanlarına göre, bir sohbet robotunun hafıza özelliklerini etkinleştirmek, büyük dil modellerinin yanlış bilgi uydurması anlamına gelen "halüsinasyon" eğilimini artırabilir