Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıkladı. İsrail’e yaptırım sinyali veren Prevot, koalisyon içi gerilimi artıran bu karar için daha önce hükümeti uyarmış, diğer dosyaları askıya alma tehdidinde bulunmuştu.

Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu'na günler kala açıkladılar

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'un, koalisyon hükümetine Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısı ülkede siyasi tansiyonu yükseltti.

BELÇİKA'DAN FİLİSTİN İÇİN SOMUT ADIM ÇAĞRISI

İlk görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması üzerine Başbakan Bart De Wever, "Mevcut şartlar değişmeden Filistin'i tanımak bir şey kazandırmaz, hatta ters etkileri olabilir" ifadeleriyle çekincelerini dile getirdi. Bunun üzerine Prevot, hükümetin somut adım atmaması halinde, çözülmesi beklenen diğer kritik dosyaları askıya alacağını belirterek sert bir çıkış yaptı.

DOSYALARI ASKIYA ALMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika'nın somut bir adım atmasını istediğini belirterek, hükümeti sorun çözülene kadar çözülmesi beklenen diğer dosyaları askıya almakla tehdit etmiş, ciddi bir borç yükü olan ve çeşitli fonlar sağlamakta sorunlar yaşayan Belçika'nın bütçe görüşmeleri öncesinde gelen bu siyasi tehdit ülkenin gündemine oturarak, daha önce birçok kez siyasi krizler nedeniyle hükümetsiz kalmış olan ülkede tedirginliğe sebep olmuştu.

BATILI ÜLKELER HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda Batılı ülke Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıma kararı aldıklarını duyurmuştu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in ateşkesi kabul etmemesi durumunda, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi. Macron'un, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından, İsrail'de hem iktidar hem de muhalefetten tepkiler ve tehdit açıklamaları geldi.

