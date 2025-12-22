PODCAST CANLI YAYIN

Avusturya'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde bir cami, gece saatlerinde silahlı saldırının hedefi oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

ORF'nin haberine göre polis, saldırının Hollabrunn kentinde bulunan ve Arnavutluk Kültür Derneğine ait olan camiye düzenlendiğini açıkladı. Gece yarısı gerçekleşen saldırı sırasında camide kimsenin bulunmadığı belirtildi.

"NEFRET İÇERİKLİ MEKTUPLARDA ARTIŞ VAR"

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğine ilişkin şu ana kadar somut bir bulguya ulaşılamadığını bildirdi. Açıklamada, saldırının aşırılıkçı bir motivasyonla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin de araştırıldığı kaydedildi.

Arnavutluk Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Resul Ademi, yaptığı açıklamada, bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirterek saldırı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Ademi, dini kurumların daha iyi korunması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada, son haftalarda kuruma yönelik nefret içerikli mesajlar ile tehdit mektuplarında artış yaşandığını duyurmuştu.

