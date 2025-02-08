ABD İsrail'e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze'ye "emlak" dedi: Acelemiz yok

ABD Başkanı Donald Trump (EPA)

TRUMP'IN GAZZE PLANI: BU KONUDA HİÇ ACELEMİZ YOK



Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Teklifim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir emlak anlaşması gibi çok iyi karşılandı. Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok." yanıtını verdi.