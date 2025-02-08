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ABD İsrail'e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze'ye "emlak" dedi: Acelemiz yok

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabulünde Gazze'ye ilişkin skandal açıklamalarda yapan ABD Başkanı Donald Trump, bölgede kendilerini bir yatırımcı olarak gördüklerini itiraf etti. Trump, "Teklifim, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir emlak anlaşması gibi çok iyi karşılandı. Bu konuda hiç acelemiz yok." dedi. Öte yandan ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 00:46 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 00:46
ABD İsrail’e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze’ye emlak dedi: Acelemiz yok

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    ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik planı konusunda, "Bu konuda hiç acelemiz yok." yorumunu yaptı.

    ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump (EPA)ABD Başkanı Donald Trump (EPA)

    TRUMP'IN GAZZE PLANI: BU KONUDA HİÇ ACELEMİZ YOK

    Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Teklifim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir emlak anlaşması gibi çok iyi karşılandı. Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok." yanıtını verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump (EPA)ABD Başkanı Donald Trump (EPA)

    Trump, Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını kaydederek, orada güvenlik açısından İsrail'in zaten mevcut olduğunu söyledi.

    GAZZE'DE YATIRIMCI OLACAĞIZ

    "Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız." diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.

    Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu savundu.

    İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)

    ABD'DEN İSRAİL'E 7,4 MİLYAR DOLARLIK YENİ SİLAH SATIŞINA ONAY

    ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi.

    Pentagon'a bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından Kongre'ye gönderilen bildirime göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.

    Böylece ABD yönetimi, İsrail'e 660 milyon dolarlık 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi ile toplam değeri 6,75 milyar dolar olan bomba, mühimmat, güdüm kitleri, füzeler ve mühimmat desteği ve ilgili ekipmanların satılmasına onay vermiş oldu.

    İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)

    İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.

    Söz konusu silah satış onayının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkati çekti.

    ABD yönetiminin onaylayarak Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı ülkelere silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunuyor. Bu süre zarfında Kongre'den söz konusu satışın engellenmesine yönelik itiraz gelmemesi halinde satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.

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