TÜRKIYE ile ABD arasındaki ilişkilerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki “lider diplomasisi” sayesinde önemli konularda aşama kat ediliyor. Türkiye’nin ABD’nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamından çıkarılması yönünde modeller üzerinde çalışılıyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
ABD 6 adet F-35 uçağımızı teslim etmeye hazırlanıyor

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki "lider diplomasisi" sayesinde önemli konularda aşama kat ediliyor. Türkiye'nin ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamından çıkarılması yönünde modeller üzerinde çalışılıyor. CAATSA, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu sorunun çözümü için ilk kez "4-6 ay" gibi bir süreden bahsederek, 2026'nın ilk yarısını işaret etti. Ankara-Washington hattında problemin çözümüne yönelik formüller üzerinde hummalı bir çalışma yapılıyor. Halihazırda Türkiye'ye ait olan 6 adet F 35 uçağının teslim edilmesi üzerinde yoğunlaştı. ABD, S400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'de bulunmasının çözüm önündeki en büyük engel olduğu tezini savunurken, Ankara yapıcı bir yaklaşım iradesi sergiliyor.

Haber: Betül Usta

