Görevi Boris Johnson'dan devralan İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe II. Elizabeth ile görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi olan 10 numaraya geçti.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ilk kez konuştu | Video
10 numaraya girmeye hazırlanırken Downing Caddesi dışında açıklamalarda bulunan Truss, enerji krizi ve İngiltere'deki sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıları çözeceğini söyledi. Truss, "Ülkemiz için hayati bir zamanda bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ GEÇİM KRİZİ
Truss, sözlerine "Britanya'yı yüksek ücretli işler, güvenli sokaklar ve herkesin her yerde hak ettiği fırsatlara sahip olduğu bir umut ülkesi haline getireceğiz." diye devam etti.
"ENERJİ FATURALARI İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ"
Truss, başbakanlığı döneminde en önemli üç önceliğini de açıkladı. İlk hedefinin "vergi indirimleri ve reformlarla ekonomiyi büyütmek" olduğunu söyleyen yeni başbakan, ikinci olarak ise Ukrayna-Rusya savaşı sonrası çıkan enerji krizi ile ilgileneceğini söyledi. Truss, "Enerji faturalarıyla başa çıkmak ve gelecekteki enerji arzımızı güvence altına almak için bu hafta harekete geçeceğim." dedi.