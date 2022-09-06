"ENERJİ FATURALARI İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Truss, başbakanlığı döneminde en önemli üç önceliğini de açıkladı. İlk hedefinin "vergi indirimleri ve reformlarla ekonomiyi büyütmek" olduğunu söyleyen yeni başbakan, ikinci olarak ise Ukrayna-Rusya savaşı sonrası çıkan enerji krizi ile ilgileneceğini söyledi. Truss, "Enerji faturalarıyla başa çıkmak ve gelecekteki enerji arzımızı güvence altına almak için bu hafta harekete geçeceğim." dedi.