Yasemin Allen’ın annesi Suna Yıldızoğlu ’İngiltere’nin biten sağlık sistemi bitmiş’ demişti! Gurbetçilerden Yeşilçam yıldızına destek...

İngiltere'de sağlık sistemi her geçen gün kötüleşiyor... Sık sık personel açığı, yetersiz ve kalitesiz hizmet kapasitesiyle eleştiri oklarının hedefine oturan İngiliz sağlık sistemi, yönetememe kriziyle karşı karşıya. Koronavirüs pandemisi süresince de başarısız bir grafik izleyen sağlık sistemi çökme noktasına geldi.