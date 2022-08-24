Yasemin Allen'ın annesi Suna Yıldızoğlu 'İngiltere'nin biten sağlık sistemi bitmiş' demişti! Gurbetçilerden Yeşilçam yıldızına destek...
Yasemin Allen'ın annesi Suna Yıldızoğlu İngiltere'nin biten sağlık sistemini topa tutmuştu! Gurbetçiler Yeşilçam yıldızına destek geldi. İngiliz asıllı Yeşilçam yıldızı, bir süredir İngiltere'de yaşamını sürdürüyor. Önceki gün İngiltere'nin sağlık sistemi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Suna Yıldızoğlu, kendisine gelen eleştrilere, "Çevremde dört-beş tane hasta insan vardı, onların çektiklerini gördüm. Doktor, hastayla telefonda konuşup, teşhis koyuyor. Başka arkadaşlarımda da aynı şeyi görünce, hiç hesap kitap yapmadan bu tweetleri attım." diyerek yanıt vermişti. Usta oyuncuya yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan destek açıklamaları peşi sıra geldi.
24.08.2022 09:31 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:46
Yasemin Allen'ın annesi Suna Yıldızoğlu 'İngiltere'nin biten sağlık sistemi bitmiş' demişti! Gurbetçilerden Yeşilçam yıldızına destek...
İngiltere'de sağlık sistemi her geçen gün kötüleşiyor... Sık sık personel açığı, yetersiz ve kalitesiz hizmet kapasitesiyle eleştiri oklarının hedefine oturan İngiliz sağlık sistemi, yönetememe kriziyle karşı karşıya. Koronavirüs pandemisi süresince de başarısız bir grafik izleyen sağlık sistemi çökme noktasına geldi.
Kemal Sunal ile Tarzan Rıfkı filminde rol alan performansıyla bir döneme damga vuran ve bir süredir İngiltere'de yaşayan ünlü sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu, ülkedeki sağlık sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suna Yıldızoğlu, İngiltere'deki sağlık sistemini eleştirdi.