İngiltere'de yeni başbakan Liz Truss'un gündemi geçim krizi! İlk mesajı Putin'e

Görevi Boris Johnson'dan devralan İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe II. Elizabeth ile görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi olan 10 numaraya geçti. 10 numaraya girmeye hazırlanırken Downing Caddesi dışında açıklamalarda bulunan Truss, enerji krizi ve İngiltere'deki sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıları çözeceğini söyledi. Truss, "Ülkemiz için hayati bir zamanda bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ GEÇİM KRİZİ

Truss, sözlerine "Britanya'yı yüksek ücretli işler, güvenli sokaklar ve herkesin her yerde hak ettiği fırsatlara sahip olduğu bir umut ülkesi haline getireceğiz." diye devam etti.

"ENERJİ FATURALARI İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Truss, başbakanlığı döneminde en önemli üç önceliğini de açıkladı. İlk hedefinin "vergi indirimleri ve reformlarla ekonomiyi büyütmek" olduğunu söyleyen yeni başbakan, ikinci olarak ise Ukrayna-Rusya savaşı sonrası çıkan enerji krizi ile ilgileneceğini söyledi. Truss, "Enerji faturalarıyla başa çıkmak ve gelecekteki enerji arzımızı güvence altına almak için bu hafta harekete geçeceğim." dedi.

"SAĞLIK SİSTEMİ DEĞİŞECEK"

Yeni Başbakan Truss son olarak ise İngiltere'deki sağlık sistemi problemlerini çözeceğini söyledi. Truss, "Üçüncü olarak insanların doktor randevularını ve ihtiyaç duydukları NHS hizmetlerini alabilmelerini sağlayacağım. Ekonomiyi enerjide ve NHS'de sunarak sağlık hizmetlerini sağlam bir temele oturtacağız." dedi.

Truss konuşmasında ayrıca Boris Johnson'a da teşekkür etti. İngiltere tarihinin Johnson'ı "Brexit'i, Koronavirüs aşısını teslim eden ve Rus saldırganlığına karşı duran bir başbakan" olarak anacağını belirtti.

BIDEN'DAN TRUSS'A TEBRİK

Konuşmadan bir süre sonra ABD Başkanı Joe Biden, Liz Truss'u tebrik etti. İki liderin bir görüşme yapacakları öğrenildi. Biden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki özel ilişkiyi derinleştirmeyi ve Rus saldırganlığına karşı kendisini savunan Ukrayna'ya sürekli destek de dahil olmak üzere küresel zorluklar üzerinde yakın işbirliği içinde çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.