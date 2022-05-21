FETÖ’cülere sığınak, Müslümanlara zulüm, teröristlere vatandaşlık, PKK'ya medya hizmeti... İşte İsveç'in kirli sicili...

NATO üyeliği için Türkiye'nin 'veto' kilidini açmaya çalışan İsveç, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kuluçka merkezi konumunda. Türkiye aleyhtarı politikalarını, demokrasi, özgürlükler ve insan hakları söylemleri ile perdelemeye çalışan İsveç'in terör yapılanmalarına desteği medyadan siyasete, sivil toplum yapılanmasından Türkiye'ye iadelerinin önüne geçmek için vatandaşlık verilmesine kadar çeşitleniyor.
TERÖRİSTLERE ÖZEL "İNSAN HAKLARI"
PKK, FETÖ ve diğer örgütler burada sağlanan ayrıcalıklarla Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini aleni bir şekilde sürdürebiliyor. Türkiye'yi hedef alan terör faaliyetlerini buradan rahatlıkla yönlendirebiliyorlar. Ancak İsveç'in 'demokrasi ve insan hakları' aşkı teröristlerle ile sınırlı. Ülkedeki Türklere ve Müslümanlara ırkçılık ve ayrımcılık ile polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakılması görmezden geliniyor. Rusya korkusuyla NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in günahları saymakla bitmiyor.
1- FETÖ'cülere sığınak oldu
İsveç, FETÖ'nün kritik isimlerine sığınak oldu. İsveç'in ev sahipliği yaptığı bazı FETÖ'cüler şunlar:
Nurettin Aytuğ: FETÖ'nün 'PKK imamı' olarak bilinen Irak sorumlusu. 2016'da Kuzey Irak yönetimince yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Konya'da yargılandığı mahkemece 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ardından yasa dışı yollarla İsveç'e kaçtı. 4 yıldır Stockholm'de yaşıyor. Buradan İsveç ve Avrupa medyasına çıkarak kara propaganda yürütüyor.
PROPAGANDANIN MERKEZİ
Bülent Keneş: Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni ve örgütün medya imamlarından. 6 yıldır Stockholm'de. Örgütün İsveç merkezli faaliyet gösteren sözde düşünce kuruluşu Stockholm Center for Freedom'ın kurucuları arasında. FETÖ'cü darbe girişimini aklamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da Türkiye aleyhine kara propaganda yürütüyor.
Abdullah Bozkurt: Today's Zaman'ın eski Ankara Temsilcisi ve medya imamı. Darbe girişimi sonrası firar etti ve 6 yıldır Stockholm'de yaşıyor. SCF'nin kurucularından ve bu sözde 'düşünce kuruluşu' eliyle İsveç'ten maddi yardım alıyor. İsveç medyasında sık sık boy gösterirken, İsveç'teki Türk STK'ları suçlayan açıklamalar yapıyor. İngilizce yayın yapan bir internet sitesi bulunuyor. Twitter üzerinden de Türkiye aleyhinde kara propaganda gerçekleştiriyor.