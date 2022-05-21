FETÖ’cülere sığınak, Müslümanlara zulüm, teröristlere vatandaşlık, PKK'ya medya hizmeti... İşte İsveç'in kirli sicili...

NATO üyeliği için Türkiye'nin 'veto' kilidini açmaya çalışan İsveç, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kuluçka merkezi konumunda. Türkiye aleyhtarı politikalarını, demokrasi, özgürlükler ve insan hakları söylemleri ile perdelemeye çalışan İsveç'in terör yapılanmalarına desteği medyadan siyasete, sivil toplum yapılanmasından Türkiye'ye iadelerinin önüne geçmek için vatandaşlık verilmesine kadar çeşitleniyor.



TERÖRİSTLERE ÖZEL "İNSAN HAKLARI"

PKK, FETÖ ve diğer örgütler burada sağlanan ayrıcalıklarla Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini aleni bir şekilde sürdürebiliyor. Türkiye'yi hedef alan terör faaliyetlerini buradan rahatlıkla yönlendirebiliyorlar. Ancak İsveç'in 'demokrasi ve insan hakları' aşkı teröristlerle ile sınırlı. Ülkedeki Türklere ve Müslümanlara ırkçılık ve ayrımcılık ile polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakılması görmezden geliniyor. Rusya korkusuyla NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in günahları saymakla bitmiyor.