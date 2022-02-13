Federal Meclis Başkanı Bas, seçimden önce yaptığı konuşmada, Kovid-19'dan korunmak için bu seçimlerde geniş çaplı sıkı tedbirlerin alındığına işaret ederek "Bu günlerde hiçbir şey normal değil." dedi.

Virüsün yayıldığına dikkati çeken Bas, salgının özellikle hasta ve zayıf insanlar için tehdit olduğunu kaydetti.

Bas, salgının yol açtığı kutuplaşmada toplumu birleştiren pek çok şeyin kaybolduğunu belirterek halkın birçoğunun devlet kurumlarına güvenini kaybettiğini anlattı.

Ülkedeki atmosferin bundan etkilendiğini belirten Bas, Kovid-19'un zor koşullarında halkı cesur olmaya çağırdı.

Ukrayna krizine de değinen Bas, Ukrayna'daki durumun kısa bir süre önce düşünülemeyecek bir şekilde geliştiğini, Almanya dahil birçok ülkenin vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Bas, barışın korunması çağrısında bulunarak "Savaş tehlikesini önlemek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanalım. Her savaşın sadece kaybedenleri var." şeklinde konuştu.

Seçimlerde delegeler arasında eyalet meclislerinin belirlediği çok sayıda ünlü isim de oy kullandı.