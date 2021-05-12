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    • Dünya
    • 12.05.2021 17:20
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    • 12.05.2021 17:39
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    SON DAKİKA: Terör devleti hem alçak saldırılarına hem de yalanlarına devam ediyor! Gazetelerde iftira manşetleri

    Son dakika haberleri... Terör devleti , Filistinli sivillere yönelik saldırılara devam ediyor. Bugüne kadar 50'ye yakın Filistinli sivil şehit oldu. Hayatını kaybedenlerden 10'u ise çocuk. Yapılan zulme isyan eden Filistin halkına ağır müdahalelerine devam eden İsrail hükümeti, dünya çapında kınanırken, kendi medyası bu terör eylemlerine sessiz kaldı. İsrail’in en çok satan gazetesi, ülkenin “saldırı altında” olduğu iddialarını manşete taşıyarak algı operasyonu başlattı.

    İsrail gazetelerinin yalan manşetleri

    İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulüm, şiddetini artırarak devam ediyor. Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa saldırısıyla başlattıkları terör eylemlerini her yere sıçratan, Gazze'ye yaptıkları roket saldırılarıyla aralarında 10 çocuğun da olduğu 24 kişiyi katleden İsrail, zulme isyan eden Filistinlilere şiddet uygulamaktan kaçınmıyor.

    GERÇEKLERİ ÇARPITAN MANŞETLER
    Başta Lod kenti olmak üzere Filistinli halka göz göre göre saldıran ve protesto çığlıklarını bastırmaya çalışan İsrail kuvvetleri, dünya çapından gelen tepkilere ise kulak tıkamaya devam ediyor.

    Sosyal medyada uyguladıkları sansürle terör uyguladığı gerçeğini gizlemeye çalışan İsrail hükümeti, bir yandan da medya yoluyla algıları değiştirmeye çalışıyor.

        "İSRAİL YANIYOR"
        Gazze'de günlerdir devam eden zulmü görmezden gelerek İsrail'in zor durumda olduğu yalanını pompalamaya çalışan İsrail medyasının öncü gazetelerinden Maariv, bugünkü manşetiyle kamuoyuna açıkça yalan söyledi.

        "Ülke yanıyor" başlığıyla İsrail'in saldırı altında olduğunu söyleyen Maariv, İsrail'in "uğradığı" saldırılar karşısında savaş önlemleri alması gerektiğini savunarak Filistin halkını hedef gösterdi.

        "ARAPLAR İSYAN ÇIKARDI"
        Gazze'deki katliama ilişkin tek kelime kullanmayan İsrailli gazete, ülkenin Filistinlilerin gazabına uğradığını yazdı. Lod kentinde, Filistinli bir sivilin Yahudi işgalciler tarafından şehit edilmesi nedeniyle çıkan olayların perde arkasını yansıtmayan gazete, bu olayların terör eylemi olduğunu savundu.

            Haberlerinde sık sık "Arapların ülkede isyan çıkardığı" vurgusunu yapan gazete, ana akım İsrail medyasının ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.
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            İsrail gazetelerinin yalan manşetleri
            Haberler Dünya SON DAKİKA: Terör devleti İsrail hem alçak saldırılarına hem de yalanlarına devam ediyor! Gazetelerde iftira manşetleri