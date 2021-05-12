İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulüm, şiddetini artırarak devam ediyor. Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa saldırısıyla başlattıkları terör eylemlerini her yere sıçratan, Gazze'ye yaptıkları roket saldırılarıyla aralarında 10 çocuğun da olduğu 24 kişiyi katleden İsrail, zulme isyan eden Filistinlilere şiddet uygulamaktan kaçınmıyor.
GERÇEKLERİ ÇARPITAN MANŞETLER
Başta Lod kenti olmak üzere Filistinli halka göz göre göre saldıran ve protesto çığlıklarını bastırmaya çalışan İsrail kuvvetleri, dünya çapından gelen tepkilere ise kulak tıkamaya devam ediyor.
Sosyal medyada uyguladıkları sansürle terör uyguladığı gerçeğini gizlemeye çalışan İsrail hükümeti, bir yandan da medya yoluyla algıları değiştirmeye çalışıyor.