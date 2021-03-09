Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.03.2021 20:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2021 20:47
    ABONE OL

    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Karlov suikastı davasında çıkan karara ilişkin açıklama: Tatmin edici

    Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi suikastı davasında kararın çıkmasını "tatmin edici" olarak nitelendirdi.

    AA
    Rusya'dan 'Karlov' davasına ilişkin açıklama

    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi 'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davadaki kararla ilgili, "Türkiye'nin adalet ve yargı sistemlerinin Rus-Türk ilişkilerinin modern tarihinde ağır bir iz bırakan trajik olaya ilişkin nihayet karar vermesi tatmin edicidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Türk mahkemesinin söz konu "terör eylemini" kınadığına dikkati çekilen açıklamada, son senelerde gelişen ikili ilişkilerin "zor sınavdan" geçtiği vurgulandı.

    Açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin ilgili kurumlarının Karlov suikastıyla ilgili ortak çalışmasına da işaret edilerek "Rus ve Türk soruşturma kurumları arasında yakın etkileşimin sürdürüleceğini ve Ankara'nın davadaki sonuçlarla, bu terör eylemini yaptıranlarla ve organizatörleriyle ilgili hızlı şekilde kapsamlı bilgi vereceğini umuyoruz." ifadesine yer verildi.

    KARLOV SUİKASTI DAVASINDA KARAR
    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı 'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, karar bugün açıklanmıştı.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olan sanıklar ile diğer FETÖ üyesi olan ve örgüte yardım eden sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dahil, farklı sürelerde hapis cezası vermişti.

    Mahkeme, FETÖ elebaşı Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu diğer firari sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Karlov suikastı davasında çıkan karara ilişkin açıklama: Tatmin edici
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ