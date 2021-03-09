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    • 09.03.2021 16:57
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    Son dakika: Karlov suikastı davasında karar: 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet

    Son dakika haberi... Karlov suikastı davasında karar çıktı. 5 sanık hakkında "anayasayı ihlal" ve "terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karlov'u öldüren 'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen , 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı. Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen , iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Karlov davasında karar: 5 ağırlaştırılmış müebbet

    'nın Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı.

    Karlov'u öldüren 'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen , 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

    Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen , iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Karlov suikastı davasında karar: 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet
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