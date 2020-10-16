Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke karantina tedbirlerine geri dönüyor. Dünya genelinde nüfusuna oranla salgında en fazla can kaybının kaydedildiği ülke olan Belçika'da ikinci dalga bilançosu ağırlaşıyor. Başbakan Alexandre De Croo'nun başkanlığında toplanan Danışma Kurulu'nun ardından ülke genelinde salgına karşı yeni önlemler alındı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİYOR!

Başbakan De Croo, ülke genelinde gece yarısından itibaren sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyururken, 19 Ekim'den itibaren tüm kafe, bar ve restoranların 1 ay süreyle kapatılacağını aktardı. Ülke genelinde restoranlar yerel saatle 22.00'ye kadar paket servisi hizmeti verebilecekken, 20.00'den itibaren alkol satışı yasak olacak.

EV ZİYARETLERİNE DE DÜZENLEME

Ev ziyaretlerine sosyal mesafe ve maske zorunluluğu uyma koşulu getirilirken, aileler ziyaretlerde en fazla 4 kişi kabul edebilecek. Vatandaşlar, kendi evi dışında sadece 1 kişi ile yakın iletişim kurabilecek. Bu kurallar iki haftalık süreçte devam edecek. Noel pazarları ise bu yıl iptal edildi