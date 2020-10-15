



"TWITTER VE FACEBOOK DEMOKRAT PARTİ'NİN ÜÇÜNCÜ KOLU GİBİ ÇALIŞIYOR"

Trump, "Twitter ve Facebook, hepsi de Biden'ın seçim kampanyasına büyük katkı sağlıyor gibi. Onlar Demokrat Partinin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." dedi.

"DAHA FAZLA KARANTİNA UYGULAMAYACAĞIZ, GAYET İYİ DURUMDAYIZ"

Medyanın da söz konusu haberi başlıklara taşımak yerine arka sayfalara attığını savunan Trump, "Medya, bu ülkede halkın düşmanı." eleştirisinde bulundu. Trump, bazı Avrupa ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarına karşı yeniden sıkı önlemlere gidilmesine ilişkin, "Artık daha fazla karantina uygulamayacağız. Biz gayet iyi durumdayız." dedi.



"KENDİMİ SUPERMAN GİBİ HİSSETTİM"

Kovid-19 sürecinden çok şey öğrendiklerinin altını çizen Trump, virüse yakalanan oğlu Barron Trump'tan örnek vererek genç nüfusun virüse karşı daha güçlü bir bağışıklığa sahip olduğunu kaydetti. Trump, kendisine hastalık sürecinde verilen antikor kokteylinden de övgüyle bahsederek "Bir gün içinde kendimi Süperman gibi hissettim ve hastaneden çıkmak istedim." ifadesini kullandı.