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    • Dünya
    • 07.05.2020 Gazete
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    Başkanı ’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret

    Coronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen 'nin Başkanı , Arizona'da N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu.

    Klasik Trump!
    Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen 'nin Başkanı , Arizona'da N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu. Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren birçok kişi "Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçtiğimiz gün bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamış ve ardından gelen eleştirilere yönelik "Maske takmam gerekliydi" itirafında bulunmuştu.
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    Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret
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