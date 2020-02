Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını sürüyor. Çin, hastalığın yayılmasını önlemek için birçok tedbiri yürürlüğe soksa da her gün açıklanan sayılar, hastalığın hız kesmediğini gösteriyor. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan bilim insanları, Vuhan'da yeni tip koronavirüsün kaç kişiye bulaşacağını tahmin etmek için matematiksel bir model oluşturdu. Çalışmada, salgının şubat sonuna doğru pik yapması muhtemel görüldü. Epidemiyolog Adam Kucharski, mevcut verilere dayanarak yeni tip koronavirüsün zirvedeyken Vuhan nüfusunun yüzde 5'ini etkilemesinin olası olduğunu belirtti. Araştırmacılar, ortalama kuluçka döneminin 5 gün ve risk altındaki Vuhan nüfusunun yaklaşık 10 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde, virüs zirve yaptığında şehirde her 20 kişiden en az birine ya da yaklaşık 500 bin kişiye bulaşmış olabileceğini hesap etti.

'YAKINLARDA HASTA VAR MI?'

Çin, hastalığın yayılmasını önlemek için aldığı önlemlere bir de telefon uygulaması ekledi. "Close Contact Detector" ismi verilen uygulama şöyle çalışıyor: Sağlık ve ulaştırma sistemlerinden verileri işleyen uygulama, kullanıcılarına yakınlarında kayıtlı koronavirüs hastası olup olmadığı bilgisini veriyor. Çin'de halihazırda koronavirüs riski taşıyan kişilerin evde kalmaları ve en yakın sağlık görevlilerini hastalıkları ile ilgili haberdar etmeleri isteniyor. Yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı, 43 bin 97'ye ulaştı. Virüs, Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası'na yayıldı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 18 oldu.



TRUMP: NİSANDA BİTER

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bini aşarken salgının çıkış noktası Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde, sağlık komisyonundan sorumlu Çin Komünist Partisi Sekreteri Cang Cin ve Komisyon Başkanı Liu Yingzi ile yerel Kızılhaç yetkilisi Cang Çin'in görevlerine son verildi. ABD Başkanı Donald Trump da Çin'in virüs salgınıyla ilgili gayet profesyonelce davrandığını vurguladı. Trump, "Çin'in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisanda havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur" diye konuştu.



DSÖ VİRÜSÜN YENİ ADINI AÇIKLADI: COVİD-19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs için "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi. Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğinde agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı. Ghebreyesus, "Bu yüzden bugün mevcut silahları kullanarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.