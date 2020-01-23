Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 26 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177'sinin durumu ağır olmak üzere 830'a yükseldi.