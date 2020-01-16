Atina'nın Libya politikası üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma hayalleri suya düştü.

Atina'da soğuk duş etkisi yaratan bu gelişme neticesinde Yunanistan iç siyasetinde ana muhalefet partisinin Miçotakis hükümetini dış poltikada başarısızlıkla suçlamasına yol açtı. SİRİZA partisi Başkanı ve eski Başbakan Aleksis Çipras, Miçotakis'in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini başarısız bulduğunu ileri sürerken, Miçotakis hükümetinin de Akdeniz'de izlediği politikayı eleştirerek başarısız bulduğunu açıkladı.

Çipras ve diğer parti başkanları tarafından, Miçotakis hükümetinin diplomatik alanda şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde Yunanistan'ın yenilgiye uğradığı değerlendirmeleri yapıldı.

YUNANİSTAN'IN DAVET EDİLMEMESİ BÜYÜK BİR YENİLGİ

Yunanistan'da muhalefet, 19 Ocak tarihinde Berlin'de yapılacak olan Libya toplantısına ABD, Rusya, İngiltere, Türkiye, Mısır, Fransa, Çin, İtalya, Kongo, Arap Birliği, Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler temsilcilerinin davet edilmesinin yanında Yunanistan'ın davet edilmemesini büyük bir yenilgi olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise toplantıya bizzat katılacak olmasını, Türkiye'nin Yunanistan karşısında bir diplomatik zaferi olarak görüyor.

"LİBYA İÇİN BERLİN SÜRECİNE DAHİL OLMAYI İSTEDİK"

Öte yandan Yunanistan hükümet sözcüsü Peças bugün diplomasi muhabirlerine yönelik yaptığı bilgilendirme toplantısında Libya toplantısı ile ilgili sorulan bir soru üzerine, "Libya için Berlin sürecine dahil olmayı istedik" cevabını vermekle yetindi.



Ancak Birlik Gazetesi'nin Atina'daki kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile bir görüşme yaparak, Yunanistan'ın Berlin toplantısına dahil edilmesi konusunda arabuluculuk yapmasını istediği ileri sürüldü. Öte yandan Miçotakis'in de Almanya Başbakanı Merkel ile de bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Şimdi tüm gözler, son dakika da olsa Yunanistan'ın Berlin toplantısına katılıp katılmayacağına çevrilmiş bulunuyor. Eğer Yunanistan Berlin toplantısına katılmaz ise Miçotakis hükümetini önümüzdeki zaman diliminde belki de erken seçime zorlayacak gelişmelerin yaşanması gündeme gelebilir.

"BİZ OLMADAN ZİRVE YAPIYORLAR"

Yunan basını, ülkelerinin Libya zirvesine davet edilmemesine büyük tepki verdi.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Protothema, "Almanya, Yunanistan'ı çağırmadan Libya zirvesi yapıyor" başlığıyla haberi duyururken, siyasi arenada çıkan krizi de gün yüzüne serdi.

"KONGO BİLE VAR, BİZ YOKUZ"

Yunan Başbakan Miçotakis'le muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras arasında Libya krizi çıktı.

Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

Çipras'ın partisi yaptığı açıklamada, "Kongo ve Cezayir bile Libya zirvesine davet edilmişken bizim adımız dahi geçmedi. Bölgede bizim de söz hakkımız var." yorumlarına yer verildi.

TÜRKİYE'NİN VARLIĞI RAHATSIZ ETTİ

Başbakan Miçotakis'i başarısız diplomasiyle suçlayan muhalefet kanadı, Türkiye'nin davet edilmesine de tepki gösterdi.

"Kendi egemenlik haklarımızı da ilgilendiren bir sürece dahil olmaktan mahrum bırakıldık. Uluslararası toplumdan Türkiye değil biz izole edildik. Bunun tek sebebi Miçotakis." ifadelerini kullandı.