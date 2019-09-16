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  • 16.09.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 18:39

'den " saldırısı" uyarısı: Felakete sürükleyebilir!

Birleşmiş Milletler () Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 'ın milli şirketi 'ya ait iki tesise yönelik saldırılara ilişkin, ''Bu tür bir eylem Yemen’i kontrol altına alınması zor bölgesel bir felakete sürükleyebilir.'' dedi.

BM'den kritik uyarı: Felakete sürükleyebilir!

Güvenlik Konseyini 'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Griffiths, tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

Saldırıların bölgenin ötesinde de sonuçları olacağı uyarısından bulunan Griffiths, ''Bu tür bir eylem Yemen'i kontrol altına alınması zor bölgesel bir felakete sürükleyebilir.'' ifadesini kullandı.

Yemen'in barıştan her geçen gün daha da uzaklaştığını belirten Griffiths, savaş devam ettiği sürece bölgesel istikrara tehdidin de artacağını kaydetti.

ABD'DEN ''KANITLAR İRAN'I GÖSTERİYOR'' İDDİASI
'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise Aramco tesislerine saldırının ''son derece rahatsız edici'' olduğunu belirterek bu saldırıları kınadı ve ABD'nin 'ın yanında olduğunu söyledi.

Craft, ''kanıtların, dünyanın enerji arzına doğrudan yapılan bu saldırının arkasında İran'ın olduğunu gösterdiğini'' savundu.

SUUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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