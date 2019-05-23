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  • 23.05.2019 08:22
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 08:39

Son dakika: İngiliz basınından flaş istifa iddiası

Son dakika... gazetesi, 'in yarın istifa etmesinin beklendiğini duyurdu.

İngiliz basınından flaş istifa iddiası

gazetesi, ı There May'in yarın istifa etmesi beklendiğini ileri sürdü.

Başbakan May, nda daha önce 3 kez reddedilen anlaşmasını haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı.

May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.

Başbakan May, partisi içindeki muhalif milletvekillerinden gelen istifa baskısı altında bulunuyor.

Bu arada, eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, May'in görevden ayrılmasının ardından, Muhafazakâr Parti'deki liderlik yarışına gireceğini açıkladı.

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