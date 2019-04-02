Rusya'nın St.Petersburg kentinde Alexander Mozhaysky Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.

Patlamanın binanın içinde gerçekleştiği aktarılırken, yapılan ilk resmi açıklamada, "İlk verilere göre, bir patlama sonucu dört öğrenci yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor" denildi.

St. Petersburg'daki akademi, Rusya'daki en büyük askeri eğitim kurumlarından birisi olarak biliniyor.