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  • 02.04.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 15:06

'da patlama! Yaralılar var

Son dakika haberine göre 'nın St.Petersburg şehrindeki askeri akademi binasında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde yaralılar olduğu bilgisi aktarıldı.

'nın St.Petersburg kentinde Alexander Mozhaysky Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.

Patlamanın binanın içinde gerçekleştiği aktarılırken, yapılan ilk resmi açıklamada, "İlk verilere göre, bir patlama sonucu dört öğrenci yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor" denildi.

St. Petersburg'daki akademi, Rusya'daki en büyük askeri eğitim kurumlarından birisi olarak biliniyor.

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