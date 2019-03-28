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  • 28.03.2019 20:36
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 20:36

'de Avam Kamarası Başkanı'ndan oylamasına izin

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Başkanı daha önce iki kez reddedilen 'nin Avrupa Birliğinden () ayrılmasına () yönelik anlaşmanın yeniden oylanmasına izin verdi.

İngiltere'de kritik Brexit kararı! Yeniden oylanacak

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Başkanı , böylece hükümetin ile vardığı anlaşmasının parlamentoda yarın oylamasının önünü açtı.

Bercow daha önce anlaşmada önemli bir değişiklik olmadıkça yeniden oylanmasının parlamento teamülüne aykırı olacağını açıklamıştı.

Hükümet bu engeli aşmak için daha önce AB ile üzerinde anlaşılan ve tarafların Brexit sonrası ilişkileriyle ilgili vizyonu içeren siyasi çerçeve belgesiyle birilikte sunulan Brexit anlaşmasını bu kez tek başına parlamentoya sunmuştu.

Bercow'un izninin ardından 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilen Brexit anlaşması yarın 3'üncü kez oylanacak.

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