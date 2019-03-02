Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerine saldırılarında 4 Pakistanlı hayatını kaybetti. Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 Hint yaşamını yitirdi.
KEŞMİR KONTROL HATTINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Pakistanlı yetkililerin, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmesinin ardından Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çatışma çıktı.
Hindistan'ın Tatta Pani ve Jandrot kesimini bombalaması sonucu ise 2 sivil hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.
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