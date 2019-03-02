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  • 02.03.2019 14:11
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 14:11

- sınırında çatışma: 4 Pakistanlı, 3 li hayatını kaybetti

Son dakika! ile askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada 4 Pakistanlı ve 3 yaşamını yitirdi.

İki ülke arasında kriz yeniden tetiklendi: 7 ölü!

askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerine saldırılarında 4 lı hayatını kaybetti. Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 Hint yaşamını yitirdi.

KEŞMİR KONTROL HATTINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Pakistanlı yetkililerin, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmesinin ardından Pakistan ile askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çatışma çıktı.

Hindistan'ın Tatta Pani ve Jandrot kesimini bombalaması sonucu ise 2 sivil hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

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