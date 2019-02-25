AB'den flaş Venezuela açıklaması

Avrupa Birliği, Venezuela'ya yönelik her türlü askeri müdahaleden kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

"İSPANYA VE AB VENEZUELA'YA ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI"

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell geçtiğimiz ocak ayından düzenlenen Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Kıbrıs Rum Kesimi'nde Venezuela'ya yönelik bir askeri müdahale olasılığıyla ilgili yöneltilen soruya, "Elbetteki AB ve onunla birlikte İspanya, radikal bir şekilde her türlü askeri müdahaleye karşıdır. Askeri müdahale, hiç kimsenin geri dönmek istemediği zamanlara götüren Latin Amerika'da lanetli bir ifadedir." yanıtını vermişti.

"TRUMP VENEZUELA'YA YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALEYE HAZIRLANIYOR"

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yaptığı ekonomik saldırının ardından şimdi de askeri müdahalede bulunmaya hazırlanıyor." iddiasında bulunmuştu.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.