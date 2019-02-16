Geçmişe yolculuk

Almanya'da bu yıl 55.'si düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı dün başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump (37), Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerikan heyetinin yanındaydı. Alman basını, Trump'la röportaj yaptı. Babasının sağ kolu olan Ivanka, atalarını andı. Ivanka, "Başkan, Almanya'yı ve atalarının yerlerini ziyaret etmek istediğini açıkladı. Onunla seyahat edecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: Başkan Trump, yakında Almanya'yı ziyaret etmeyi umuyor. Ben de burada olmaktan mutluyum."
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- 16.02.2019
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