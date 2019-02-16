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Geçmişe yolculuk

Geçmişe yolculuk
Almanya'da bu yıl 55.'si düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı dün başladı. ABD Başkanı 'ın kızı Ivanka Trump (37), 'nda Amerikan heyetinin yanındaydı. Alman basını, Trump'la röportaj yaptı. Babasının sağ kolu olan Ivanka, atalarını andı. Ivanka, "Başkan, Almanya'yı ve atalarının yerlerini ziyaret etmek istediğini açıkladı. Onunla seyahat edecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: Başkan Trump, yakında 'yı ziyaret etmeyi umuyor. Ben de burada olmaktan mutluyum."

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