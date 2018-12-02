Endişeli Fransız G20’de Macron ve Muhammed bin Selman ayaküstü konuştu. Kaşıkçı olayından bahseden ikiliden Macron, prense kızarken “Endişeliyim” diye çıkıştı.

Arjantin'in başkenti







11 KERE GÖRÜŞTÜ

ABD gazetesi

Belgede, Kahtani'nin Kaşıkçı'yı öldüren ekibi denetlediği, ekibin İstanbul'daki elebaşıyla doğrudan iletişim halinde olduğunun tespit edildiği dile getirildi. Belgede ekibin Selman'ın izni olmadan operasyonu yürütmesinin çok muhtemel olmadığı yorumu yapıldı. başkenti Buenos Aires 'teki G20 Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın buluşması damga vurdu. Elysee Sarayı , iki liderin Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülmesinden sonra ilk kez görüştüğünü duyurdu. Ayaküstü yapılan ve bir cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ikilinin Kaşıkçı olayını tartıştığı anlaşıldı. Videoya göre Selman'ın gülümseyip başını sallayarak Macron'a "Endişelenme" dediği duyulurken, Macron da "Endişeliyim" karşılığını verdi. Macron, "Beni hiç dinlemedin" diye devam ederken, Selman "Tabii ki dinledim. Üstesinden geleceğim" ifadesini kullandı. Macron'un son olarak "Ben sözümün arkasındayım" dediği duyuldu. Videoda Selman'ın gülümserken Macron'un ise yüzünde sert bir ifade olduğu görüldü.ABD gazetesi Wall Street Journal CIA 'nın Kaşıkçı olayına ilişkin hazırladığı özel belgeyi açıkladı. Raporda yer alan bilgiye göre Suudi prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı'yı öldüren ekibin başında olduğu söylenen Suud el-Kahtani'ye cinayetten saatler önce ve sonra 11 mesaj gönderdi.Belgede, Kahtani'nin Kaşıkçı'yı öldüren ekibi denetlediği, ekibin İstanbul'daki elebaşıyla doğrudan iletişim halinde olduğunun tespit edildiği dile getirildi. Belgede ekibin Selman'ın izni olmadan operasyonu yürütmesinin çok muhtemel olmadığı yorumu yapıldı. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER