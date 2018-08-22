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Son dakika: 'da şiddetli

'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire kentinde bir binada meydana gelen şiddetli sonucu maddi hasar oluştu.

Yunanistanda şiddetli patlama

'ın resmi ajansı AMNA'nın, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre , olay yerinden geçen bir araçtan atılan patlayıcı maddenin infilakı sonucu meydana geldi.

Sabah erken saatlerde meydana gelen patlama, birçok avukatlık bürosu ve şirket ofisinin bulunduğu binanın yanı sıra çevredeki işyerleri ve araçlarda hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan polisin incelemeleri devam ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 11:47
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