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'nın Londra Büyükelçisi, ajan Skripal'a ilişkin iddiaları yalanladı

'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, rezidansında yaptığı basın toplantısında, ajan Skripal ile ilgili olarak Rusya’ya karşı yapılan suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Yakovenko, gelişmelerle ilgili olarak "G-7 Dışişleri Bakanları'nın, Rusya’yı, ve ’i zehirlemekle suçlamaları asılsız. Bize bir tek kanıt sunamıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Rusyadan G-7ye Skripal mesajı
Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokakta 13 numaradaki rezidansında medyaya açıklamalar yapan Yakovenko ile görüşebilmek için dünyanın birçok yerinden medya mensubu adeta kuyruğa girdi.

"BİR TEK KANITLARI YOK"
50'ye yakın medya mensubunun izlediği toplantıda Büyükelçi Yakovenko, sinir gazıyla zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen eski ajan Skripal olayına ilişkin "G-7 Dışişleri Bakanları'nın Rusya'yı, ve 'i zehirlemekle suçlamaları asılsız. Bize kanıt sunamıyorlar" dedi.

Yakovenko "Henüz Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile karşılaşmadım. Ama belki bu haber vesile olur ve onunla bir araya gelme mutluluğunu yaşarım" dedi.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 22:51
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