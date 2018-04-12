;
Yol Durumu
  1. Erdoğan ve Putin görüştü

Rus ajan Skripal'in zehirlendiği doğrulandı

Sky News, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının Skripal vakası çerçevesinde yaptığı analizin sonuçlarının yayınladığını duyurdu. İngiltere KSYÖ raporunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Zehirlenen Rus ajanı ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

Bağımsız kimyasal silah uzmanları, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın sinir gazıyla zehirlenme girişimi için "yüksek saflıkta" sinir gazı kullanıldığını doğruladılar.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Orgütü (OPCW) uzmanları tarafından gerçekleştirilen testler, Salisbury'de toplanan çevresel örneklerde sinir gazının bulunduğunu gösterdi.

KİMYASALLA ZEHİRLENMİŞ

Olay yerine ilk giden ve Skripal'e müdahale ederken yoğun gazdan zehirlenen dedektif Nick Bailey ile ajan Skripal'den alınan kan örnekleri, kimyasalın kullanıldığını ortaya çıkardı.

İNGİLTERE BMGK'YI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İngiltere, Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'nün (KSYÖ) raporunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMKG) toplantıya çağırdı.

BMGK toplantısının gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson çağrıya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün, uluslararası kimyasal silahlar gözlemcisi Birleşik Krallık'ın Bay Skripal ve kızının suikasta teşebbüsünde kullanılan zehirli kimyasalın kimliği ile ilgili bulgularını doğruladı ve bu da bir İngiliz polis memurunun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı. Bu bir askeri sınıf sinir gazıydı - bir Novichok."

  • 12 Nisan 2018, Perşembe 16:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar