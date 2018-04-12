Rus ajan Skripal'in zehirlendiği doğrulandı

Bağımsız kimyasal silah uzmanları, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın sinir gazıyla zehirlenme girişimi için "yüksek saflıkta" sinir gazı kullanıldığını doğruladılar.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Orgütü (OPCW) uzmanları tarafından gerçekleştirilen testler, Salisbury'de toplanan çevresel örneklerde sinir gazının bulunduğunu gösterdi.

KİMYASALLA ZEHİRLENMİŞ

Olay yerine ilk giden ve Skripal'e müdahale ederken yoğun gazdan zehirlenen dedektif Nick Bailey ile ajan Skripal'den alınan kan örnekleri, kimyasalın kullanıldığını ortaya çıkardı.

İNGİLTERE BMGK'YI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İngiltere, Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'nün (KSYÖ) raporunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMKG) toplantıya çağırdı.

BMGK toplantısının gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson çağrıya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün, uluslararası kimyasal silahlar gözlemcisi Birleşik Krallık'ın Bay Skripal ve kızının suikasta teşebbüsünde kullanılan zehirli kimyasalın kimliği ile ilgili bulgularını doğruladı ve bu da bir İngiliz polis memurunun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı. Bu bir askeri sınıf sinir gazıydı - bir Novichok."