Fenerbahçe, Veerman transferinde sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 8 numarada mutlu sona ulaşmak üzere. Geçtiğimiz gün İtalya'da PSV Eindhoven forması giyen Hollandalı orta saha Joey Veerman'ın menajeriyle görüşmelerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın 27 yaşındaki oyuncunun menajerine yıllık 4 milyon euro teklif ettiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Bu gelişmeden sonra PSV ile de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in Veerman için PSV'ye 20 milyon euro teklif ettiği ve tarafların görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu teklifin reddedilmesi durumunda oyuncunun kontratında yazan 22 milyon euroluk serbest kalma bedelini de ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Bu sezon Hollanda ekibiyle 22 maça çıkan ve söz konusu süreçte 8 gol, 7 asistlik performans sergileyen Veerman'ın da Fenerbahçe'ye transfer olmak için kulüplerin anlaşmasını beklediği de gelen haberler arasında



Sadettin Saran, Veerman'ın menajeriyle İtalya'da görüşüp anlaşma sağladı.

gündemindeki Joey Veerman bu sezon PSV formasıyla çıktığı 22 maçta 8 gol, 7 asistle 15 gole katkıda bulundu.