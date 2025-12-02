Galatasaray’da Kazımcan Karataş yıldızlaştı: Maçta lider gibi sahadaydı

Derbi öncesinde Galatasaray adına en büyük soru işaretlerinden birisi defansın soluydu... Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un yokluğunda formayı sırtına geçiren Kazımcan Karataş gecenin yıldızlarından biri oldu. Leroy Sane'nin golü sonrasında gözünün altına isabet eden bir yabancı madde ile yaralanan ve ciddi tehlike atlatan genç futbolcu maçı yüzünde bandaj ile tamamladı. Maç sonunda takım arkadaşları öven Kazımcan, "Sahadaki 11 kişi değil, taraftarmızla beraber, milyonlarla beraber oynadık. Lider gibi sahadaydık. Lider geldik, lider dönüyoruz. Sezon sonu şampiyon biz olacağız. Taraftarımız, bu deplasmanda da bizi evimizde hissettirdiler" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN