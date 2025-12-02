PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray’da Kazımcan Karataş yıldızlaştı: Maçta lider gibi sahadaydı

Eren ve Jakobs’un yokluğunda ilk 11’de oynayan ve çok iyi futbol sergileyen Kazımcan, “Lider gibi sahadaydık, lider gibi oynadık” diye konuştu

02 Aralık 2025
Derbi öncesinde Galatasaray adına en büyük soru işaretlerinden birisi defansın soluydu... Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un yokluğunda formayı sırtına geçiren Kazımcan Karataş gecenin yıldızlarından biri oldu. Leroy Sane'nin golü sonrasında gözünün altına isabet eden bir yabancı madde ile yaralanan ve ciddi tehlike atlatan genç futbolcu maçı yüzünde bandaj ile tamamladı. Maç sonunda takım arkadaşları öven Kazımcan, "Sahadaki 11 kişi değil, taraftarmızla beraber, milyonlarla beraber oynadık. Lider gibi sahadaydık. Lider geldik, lider dönüyoruz. Sezon sonu şampiyon biz olacağız. Taraftarımız, bu deplasmanda da bizi evimizde hissettirdiler" ifadesini kullandı.

