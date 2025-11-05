SON DAKİKA
Fenerbahçe’de hedef zirveye kilitlendi! Tedesco’dan “9 puan ve liderlik” emri

İtalyan teknik adam, Beşiktaş zaferinin ardından hedefi koydu: 3 maçta 9 puan, Kadıköy’de Galatasaray galibiyeti ve liderlik

Giriş Tarihi :05 Kasım 2025
Fenerbahçe’de hedef zirveye kilitlendi! Tedesco’dan 9 puan ve liderlik emri

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi galibiyetinin ardından moraller üst seviyeye çıktı... Teknik Direktör Domenico Tedesco, elde edilen kritik zaferin ardından takım içinde liderlik hesaplarını netleştirdi. Sarı-Lacivertliler'de artık hedef, ligin ilk devresini zirvede kapatmak. İtalyan teknik adam Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Tedesco, toplantıda hem takımın genel durumunu değerlendirdi hem de önlerindeki maçlarla ilgili önemli mesajlar verdi:

G.SARAY MAÇINI İŞARET ETTİ


"ÖNÜMÜZDE oynayacağımız 3 önemli maçımız var... 3 maçta Beşiktaş maçındaki ruhla sahada olmalıyız. Milli ara da olacak. Bu karşılaşmalardan 9 puan çıkarmalıyız. Özellikle Kadıköy'deki Galatasaray maçını kazanırsak, ligin ilk devresini lider bitiririz." Tedesco'nun bu sözleri, takımda büyük bir motivasyon yarattı. Özellikle Beşiktaş derbisinde ortaya konan yüksek mücadele gücü ve taktik disiplin, teknik ekibin gelecek maçlar için en büyük dayanağı olacak. Tedesco, oyuncularından aynı enerji ve konsantrasyonu sürdürmelerini isterken, hedefi net şekilde belirledi: "9 puan ve liderlik."

ÇEKYA'DA YARIM SAAT KAYSERİ'YE İLK 11'E


Duran, derbideki performansıyla umutlandırdı. Genç forvetin Viktoria Plzen maçında yarım saat, Kayserispor önünde ise 11'de olması bekleniyor
UZUN süredir sakatlıklarla mücadele eden Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarları heyecanlandırdı.

Takımına katkı sağlamak isteyen genç yıldız, sahada sergilediği mücadeleyle geri dönüş sinyalleri verdi. Teknik patron Tedesco'nun, 21 yaşındaki oyuncuya güvendiği gelen bilgiler arasında. Bu doğrultuda, genç forvetin yarın Avrupa Ligi'nde Çekya takımı Viktoria Plzen FK ile oynanacak maçta yaklaşık 30 dakika sahada kalması bekleniyor. Ayrıca Tedesco'nun, ligde Kadıköy'de oynanacak Kayserispor maçında Jhon Duran'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.


İSMAİL'E TAM SAHA PRES!

Sarı-Lacivertliler'in orta sahası İsmail, Brighton'un transfer gündeminde yer alırken, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund da milli futbolcuyu yeniden yakından takip ediyor


Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki milli futbolcusu İsmail Yüksek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına yeniden girdi. Daha önce İspanya'dan Atletico Madrid ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği İsmail, performansındaki yükselişle dikkatleri üzerine çekti. Edinilen bilgilere göre, iki kulüp İsmail'i yeniden transfer gündemine aldı. Özellikle Fenerbahçe'de Domenico Tedesco döneminde sergilediği başarılı performans, bu ilgiyi artıran etken olarak gösteriliyor. Öte yandan, Jose Mourinho döneminde yeterli süre alamayan İsmail'in, o dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle Avrupa kulüplerinin yakın takibi bir süreliğine durmuştu. Son olarak adı İngiliz kulübü Brighton ile anılan ve değeri 11 milyon euro olan İsmail'in, Fener ile 2028 yılına kadar kontratı var.


ALVAREZ'DEN GÜÇLÜ OYUN

Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı derbide Edson Alvarez, orta alandaki performansıyla ön plana çıktı. İsmail Yüksek ile uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı orta saha oyuncusu, hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla Sarı-Lacivertliler'e büyük bir dinamizm kattı.


BİZİ DESTEKLESİNLER


Form duruma hakkında kulübün kanalına konuşan Duran "Taraftarlarımız, bizi her zaman olduğu gibi desteklemeye devam etsinler. Onlar nereye gidersek gidelim stadyumu doldurup bizi destekliyorlar. Biz de onları mutlu edebilmek için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz ve her şeyimizi veriyoruz" dedi.

