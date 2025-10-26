PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Trabzonspor'un Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ederim. Önemli arazilerin tahsisinde başrolde yer aldı" dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2025
Ertuğrul Doğan’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında kulübün mali tablosu açıklandı. Burada Trabzonspor'un mali durumunu düzeltecek yatırımların 25-30 yıl yapılmadığını anlatan Doğan, "Geldiğimiz günden sayın cumhurbaşkanımız çok önemli arazilerin Trabzon'a tahsisinde başrolde yer aldı. Kendisine teşekkür ediyorum. 4 tane çok önemli arazi aldık. Şu anda 5'incisi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. Her zaman yanlarında olan ve destek veren Şenol Güneş'e de teşekkürlerini ileten Doğan, "Sizden ricam lütfen takımımıza ve oyuncularımıza hep beraber sahip çıkalım. Biz futbolcu yetiştirip satmak zorundayız. Bunun başka bir alternatifi şu an için yok" dedi. Bu arada Trabzonspor'un toplam borcunun 4 milyar 255 milyon 975 bin TL olduğu resmen açıklandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM’de! Ajan Hüseyin Gün’den talimatlar...
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan net mesaj! Türkiye’siz denklem kurulamıyor
Okan Buruk’lu Galatasaray bu yıl arkasına bile bakmadı!
Fırtına’nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
PKK’dan tarihi adım çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul’un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu’nun attığı o imza...
CHP’den Kadın ve Aile kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı dedi: Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor
Okan Buruk Göztepe maçının 11’ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11’ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça’daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
Gün gibi casusluk! MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı | Hüseyin Gün Merdan Yanardağ’ı nasıl yönlendirdi? Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan...
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM’den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul’a 15 bin kiralık ev!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi Böyle anne mi olur dedirtti: Gören ablası sandı!