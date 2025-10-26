Ertuğrul Doğan’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Trabzonspor'un Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında kulübün mali tablosu açıklandı. Burada Trabzonspor'un mali durumunu düzeltecek yatırımların 25-30 yıl yapılmadığını anlatan Doğan, "Geldiğimiz günden sayın cumhurbaşkanımız çok önemli arazilerin Trabzon'a tahsisinde başrolde yer aldı. Kendisine teşekkür ediyorum. 4 tane çok önemli arazi aldık. Şu anda 5'incisi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. Her zaman yanlarında olan ve destek veren Şenol Güneş'e de teşekkürlerini ileten Doğan, "Sizden ricam lütfen takımımıza ve oyuncularımıza hep beraber sahip çıkalım. Biz futbolcu yetiştirip satmak zorundayız. Bunun başka bir alternatifi şu an için yok" dedi. Bu arada Trabzonspor'un toplam borcunun 4 milyar 255 milyon 975 bin TL olduğu resmen açıklandı.