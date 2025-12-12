PODCAST CANLI YAYIN

Cari işlemler hesabı ekimde 457 milyon dolar fazla verdi! Ekonomik görünüm güçleniyor

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ekimde 457 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 7 milyar 28 milyon dolar fazla verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, makro finansal istikrarın, rezerv birikimi ve güçlü ekonomik görünüm ile güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

EKONOMİK GÖRÜNÜM GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sürdürülebilir cari açık patikasındaki ilerleyiş" sayesinde makro finansal istikrarın, rezerv birikimi ve güçlü ekonomik görünüm ile güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

CB Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)CB Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Mal ihracatı ve hizmet gelirlerinin destekleyici rolüyle cari dengenin temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da fazla verdiğini aktaran Yılmaz, ekimde yıllıklandırılmış cari açığın 22 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

"Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerle daha da derinleşen çok boyutlu sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli ve dayanıklı görünümünü korumaktadır." ifadelerini kullanan Yılmaz, enflasyondaki düşüşün Türk lirasına duyulan güveni pekiştirirken, artan rezervlerin ve iyileşen risk primi sayesinde dış finansal maliyetlerin de düştüğünü belirtti.

İzlenecek politikalarla vatandaşların refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde iş yapma kolaylığını güçlendirecek ve yatırımcı güvenini artıracak düzenlemelerin yanı sıra uygulayacağımız yapısal reformlarla birlikte üretime ve istihdama pozitif katkı veren uluslararası doğrudan yatırımların hızlanmasını amaçlıyoruz. Yüksek katma değerli üretimi önceleyen sanayi politikalarımızın katkısıyla dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek mal ve hizmet ihracatımızı artırmayı, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz."

Merkez Bankası (AA)Merkez Bankası (AA)

EKİM AYINDA CARİ İŞLEMLER HESABINDA 457 MİLYON DOLAR FAZLA OLUŞTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2025'te cari işlemler hesabında 457 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 28 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 963 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ekim ayında cari açık yaklaşık 22 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 67,3 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,2 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 328 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası (AA)Merkez Bankası (AA)

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 588 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 462 milyon dolar ve 5 milyar 860 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 838 milyon dolarlık, portföy yatırımlarında 1 milyar 23 milyon dolarlık net çıkış oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, 2025 yılı ekim ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar dolar, net portföy yatırımları 200 milyon dolar, krediler 26,9 milyar dolar ve ticari krediler 800 milyon dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 3,9 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 13,3 milyar dolar oldu. Ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 838 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 128 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 966 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon dolarlık gayrimenkul alımı, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 240 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımlarında ise ekim ayında 1 milyar 23 milyon dolarlık net çıkış oldu. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 44 milyon dolar ve DİBS piyasasında 98 milyon doları net satış yaptı.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin, bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 529 milyon dolar ve 606 milyon doları net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 646 milyon dolar tutarında net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında ekimde bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 829 milyon dolar, 850 milyon dolar ve 3 milyar 139 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 229 milyon dolar net artış ve 190 milyon doları net azalış olmak üzere toplam 2 milyar 39 milyon dolarlık net artış kaydedildi.

Resmi rezervlerde söz konusu dönemde 1 milyar 610 milyon dolarlık net azalış oldu.

