Cari işlemler hesabı ekimde 457 milyon dolar fazla verdi! Ekonomik görünüm güçleniyor

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ekimde 457 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 7 milyar 28 milyon dolar fazla verdi. EKONOMİK GÖRÜNÜM GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sürdürülebilir cari açık patikasındaki ilerleyiş" sayesinde makro finansal istikrarın, rezerv birikimi ve güçlü ekonomik görünüm ile güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

CB Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü) Mal ihracatı ve hizmet gelirlerinin destekleyici rolüyle cari dengenin temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da fazla verdiğini aktaran Yılmaz, ekimde yıllıklandırılmış cari açığın 22 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı. "Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerle daha da derinleşen çok boyutlu sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli ve dayanıklı görünümünü korumaktadır." ifadelerini kullanan Yılmaz, enflasyondaki düşüşün Türk lirasına duyulan güveni pekiştirirken, artan rezervlerin ve iyileşen risk primi sayesinde dış finansal maliyetlerin de düştüğünü belirtti. İzlenecek politikalarla vatandaşların refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde iş yapma kolaylığını güçlendirecek ve yatırımcı güvenini artıracak düzenlemelerin yanı sıra uygulayacağımız yapısal reformlarla birlikte üretime ve istihdama pozitif katkı veren uluslararası doğrudan yatırımların hızlanmasını amaçlıyoruz. Yüksek katma değerli üretimi önceleyen sanayi politikalarımızın katkısıyla dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek mal ve hizmet ihracatımızı artırmayı, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz."