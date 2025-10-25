Euroleague’de Türk derbisinde zafer Fenerbahçe Beko’nun

Euroleague'in 6. haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 79-69'luk skorla kazandı. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler 3. galibiyetini elde etti. Lacivert-Beyazlılar ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maçın son bölümlerinde üst hücumlardan eli boş dönen Anadolu Efes, kalan sürede farkı kapatamadı. Fenerbahçe Beko'da Hall ve Wilbekin attıkları 12 sayı ile Sarı-Lacivertli takımın galibiyetinde önemli rol oynadı