PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Arda Güler Avrupa futbolunda zirveye yerleşti! Rakibi Lamine Yamal...

Avrupa futbolunda son 6 ayda en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncular listesinde Barça’nın yıldızı Lamine Yamal ilk sırada yer aldı. Onu R.Madridli Arda Güler takip etti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2025
Arda Güler Avrupa futbolunda zirveye yerleşti! Rakibi Lamine Yamal...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Futbol Takımımız ve Real Madrid'te ortaya koyduğu başarılı futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Arda Güler, istatistikleriyle yine göz kamaştırıyor. Avrupa futbolunda son 6 ayda en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncular belli oldu.

Listenin başında Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal (100) yer alırken, onu milli futbolcu Arda Güler (98.1) takip etti. Yamal ve Arda Güler, Avrupa'nın en üst düzey liglerinde biri olarak gösterilen La Liga'da gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde attıkları kritik paslar ve yarattıkları pozisyonlarla takımlarının hücum gücüne önemli katkı sağladılar. Futbol otoriteleri, iki oyuncunun da genç yaşlarına rağmen bu kadar kısa sürede Avrupa'da öne çıkmasını ve olgun futbollarını dile getiriyorlar. Bu sezon Real Madrid formasıyla 16 maçta forma giyen Arda, 4 gol atarken 6 da asist yaptı. Toplamda 10 gole katkıda bulundu

ZAMMI KAPACAK
Arda Güler, Real Madrid'in kilit isimlerinden biri oldu. Real Madrid yönetiminin milli futbolcunun bu performansı sonrası beklenen hamleyi yaptığı belirtildi. İspanyol medyasında yer alan habere göre, performansı sonrası beklenen olacak ve Arda Güler'in maaşına ciddi bir zam yapılacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan’da 5 şehri bombalıyor!
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
CANLI ANLATIM | İsrail’den Refah Sınır Kapısı açıklaması!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!
Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı
Türkiye’de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Ankara yükseldi Atina karıştı: Erdoğan garantör biz dekor olduk
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe’ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye’de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce’nin algısı boşa düştü! Çöpten yiyecek toplayan adam gerçeği ne çıktı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli’deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP’nin şaibeli kurultayı çıktı!
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı