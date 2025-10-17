Arda Güler Avrupa futbolunda zirveye yerleşti! Rakibi Lamine Yamal...

A Milli Futbol Takımımız ve Real Madrid'te ortaya koyduğu başarılı futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Arda Güler, istatistikleriyle yine göz kamaştırıyor. Avrupa futbolunda son 6 ayda en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncular belli oldu.



Listenin başında Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal (100) yer alırken, onu milli futbolcu Arda Güler (98.1) takip etti. Yamal ve Arda Güler, Avrupa'nın en üst düzey liglerinde biri olarak gösterilen La Liga'da gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde attıkları kritik paslar ve yarattıkları pozisyonlarla takımlarının hücum gücüne önemli katkı sağladılar. Futbol otoriteleri, iki oyuncunun da genç yaşlarına rağmen bu kadar kısa sürede Avrupa'da öne çıkmasını ve olgun futbollarını dile getiriyorlar. Bu sezon Real Madrid formasıyla 16 maçta forma giyen Arda, 4 gol atarken 6 da asist yaptı. Toplamda 10 gole katkıda bulundu

ZAMMI KAPACAK

Arda Güler, Real Madrid'in kilit isimlerinden biri oldu. Real Madrid yönetiminin milli futbolcunun bu performansı sonrası beklenen hamleyi yaptığı belirtildi. İspanyol medyasında yer alan habere göre, performansı sonrası beklenen olacak ve Arda Güler'in maaşına ciddi bir zam yapılacak.