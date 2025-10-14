Szymanski’den yıldız performans: Polonya’yı tek başına taşıdı

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Polonya, deplasmanda Litvanya'yı 2-0 yendi. Polonya'nın galibiyetinde Fenerbahçeli futbolcu Szymanski şov yaptı. Szymanski, maçta 1 gol ve 1 asist ile takımının skor üretiminde kritik rol oynadı. Golünü kornerden kaydeden Szymanski, ayrıca 1 asistle de takım arkadaşına gol pası verdi. Maç boyunca 4 kilit pas ve 2 büyük şans yarattı. Defansta da büyük katkı veren Szymanski, 12 ikili mücadeleye girerken, bunların 10'unu kazandı. 5 top çalma ile takımın en çok top kapan ikinci ismi oldu.