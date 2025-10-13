Arda güler ve Kenan Yıldız sahada adeta elmas gibi parlıyor

Milli Takım'ın muhteşem ikilisi Arda Güler ve Kenan Yıldız futbolseverleri mest etmeye devam ediyor. Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler, Bulgaristan karşısında 1 gol, 2 asistle oynarken Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız da attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kendi takımlarının en önemli parçalarından olan ve performanslarıyla dünyanın gündeminden düşmeyen iki futbolcu A Milli Takım'ın da adeta 2 süperstarı konumunda. Yetenekleri sınırsız olan iki ismin aynı döneme denk gelmesi de Türk futbolseverler için büyük bir şans.

DÜNYA ONLARI KONUŞUYOR

Arda attığı golle Bulgaristan'ın kapalı savunmasını açan isim olurken, Kenan Yıldız da attığı goller öncesindeki çalımlarıyla savunmayı çaresiz bırakmıştı. İspanyol basını maç sonrası Arda için "Çok iyisin Arda" ve "1 gol, 2 asistle maça damga vurdu" derken İtalyan basını da Kenan Yıldız için, "Juventus'un 10 numarası için yıldız bir gece" ve "Türkiye, Bulgaristan'ı Kenan Yıldız'ın harika performansıyla sahadan sildi" ifadelerini kullandı.

11. gol katkısı

Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız Bulgaristan maçıyla birlikte 24. kez milli formayı giydi. Yıldız bu sürede 4 gol, 4 asiste imza attı.

Milli formayı 24 kez sırtına geçiren Arda Güler söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistlik performans sergileyerek 12 gole katkıda bulundu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler bu sezon 11. kez skor katkısı yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, Real forması ile 10 maçta 3 gol, 4 asiste imza atarken, Milli takım ile de 3 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.