Sergen Gio ve Ole’ye göre düşük kaldı!

Beşiktaş'ın başında 6 lig maçına çıkan Sergen Yalçın söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte 11 gol kaydeden Yalçın'ın ekibi kalesinde 5 gol gördü. Yalçın bu karşılaşmalarda 1,67 puan ortalaması yakalayabildi. Yalçın bu performansıyla Ole Gunnar Solskjaer ve bir önceki teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un gerisinde kaldı. Solskjaer ilk 6 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Norveçli hoca 2.16 puan ortalaması yakaladı. Giovanni Van Bronckhorst ise 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Hollandalı hoca 2.66'lık ortalama tutturdu.