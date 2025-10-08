SON DAKİKA
Sergen Gio ve Ole'ye göre düşük kaldı!

Sergen Yalçın ilk 6 lig maçında 1,67 puan ortalaması ile Van Bronckhorst (2,66) ve Solskjaeer’in (2.16) gerisinde kaldı kaldı

Giriş Tarihi :08 Ekim 2025
Beşiktaş'ın başında 6 lig maçına çıkan Sergen Yalçın söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte 11 gol kaydeden Yalçın'ın ekibi kalesinde 5 gol gördü. Yalçın bu karşılaşmalarda 1,67 puan ortalaması yakalayabildi. Yalçın bu performansıyla Ole Gunnar Solskjaer ve bir önceki teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un gerisinde kaldı. Solskjaer ilk 6 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Norveçli hoca 2.16 puan ortalaması yakaladı. Giovanni Van Bronckhorst ise 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Hollandalı hoca 2.66'lık ortalama tutturdu.

