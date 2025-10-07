Fenerbahçe’nin deplasman karnesi sınıfta kaldı

Bu sezon deplasmanlarda büyük kriz yaşayan Fenerbahçe'de ortaya çok kötü bir tablo çıktı. Sarı- lacivertliler şu ana kadar dış sahada tek galibiyetini Gençlerbirliği önünde 3-1'lik skorla aldı. İşin garip tarafı, bu karşılaşmada takımın başında, Mourinho'nun sonrası geçici olarak göreve gelen antrenör Zeki Murat Göle'nin bulunmasıydı. Fener bu sezon deplasmanda Feyonoord'a 2-1, Benfica'ya 1-0 ve Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilirken, Göztepe ile 0-0, Kasımpaşa ile 1-1 ve Samsunspor ile de 0-0 berabere kaldı.