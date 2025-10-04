PODCAST CANLI YAYIN
İstatistik canavarı

Nice maçında yıldızlaşan Kerem, son 5 sezonda 257 maçta 72 gol, 46 asistle takımlarına büyük katkı sağladı. Milli futbolcu, Kanarya’da da parlamaya devam ediyor

Giriş Tarihi :04 Ekim 2025
Fenerbahçe, Avrupa arenasında Nice karşısında aldığı kritik galibiyetle büyük bir sevinç yaşarken, bu zaferin kahramanı hiç şüphesiz Kerem Aktürkoğlu oldu. Yeni takımının Avrupa maçında gösterdiği üstün performansla 3 puanın kapısını aralayan milli futbolcu, attığı 2 golle hem takımının hem de taraftarlarının yüzünü güldürdü. 26 yaşındaki genç yıldız, son 5 sezonda kulüp ve milli takım kariyerinde tam 257 maçta sahaya çıkarak futboldaki istikrarını gözler önüne seriyor. Bu süre zarfında 72 gol atmayı başaran Kerem, 46 asistle de takım arkadaşlarına olan katkısını en üst seviyede tutuyor. Milli futbolcu toplamda 118 gole doğrudan etki etmeyi başardı

