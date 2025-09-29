SON DAKİKA
Talisca penaltı esnasında yuhalandı

Daha önce iki kez penaltı kaçıran Sambacı dün kazanılan penaltıda topu eline alınca tribünlerden ıslıklar yükseldi

29 Eylül 2025
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Maçın 62. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltı topunu Anderson Talisca alınca tribünlerden Brezilyalı oyuncuya tepkiler yükseldi. Kerem ve Brown bu dakikalarda tribünleri sakinleştirdi. Daha önce Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı kaçıran Anderson Talisca, bu sezon 3. denemesinde ilk penaltı golünü kaydetti. Golün ardından Fenerli oyuncular arkadaşlarına destekte bulundu.

Talisca attığı penaltıyı gole dönüştürdü.

Brezilyalı yıldızın gol sevinci dikkat çekti.

Golden sonra takım arkadaşları Sambacı'ya destek verdi

