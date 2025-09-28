PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor son anlarında soğuk terler döktüğü maçı kazanmayı bildi

Trabzonspor nefes aldı... Bordo-Mavililer, Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek 3 puan hasretini bitirdi. 20'de Pina'nın pasında Augusto'nun gelişine yaptığı vuruşla Trabzonspor 1-0 öne geçti. 28'de Tiago Çukur skora denge getirdi: 1-1. 35'te Pina'nın ortasında Onuachu sıktı kaleye dönük pozisyonda sağ ayağını kaldırarak jeneriklik bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2. 45+3'te Atakan'ın Onuachu'yu formasından çektiğini öne süren Türkmen penaltı verdi. VAR tavsiyesine rağmen pozisyonu izleyen Türkmen kararından vazgeçmedi. 45+8'de Onuachu penaltıdan skoru 3-1 yaptı. Sikan 88'de attığı golle skoru 4-1 yaptı. Karagümrük 90+1 ve 90+2'de Fofana attığı 2 golle farkı 1'e indirdi. Trabzonspor maçtan 4-3 galip ayrıldı.

AHTAPOT PAUL
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Onuachu dün jeneriklere geçecek güzellikte bir gol attı. Pina'nın ortasında kale sahası ön çizgisinde bulunan Onuachu sırtı kaleye dönük pozisyonda sağ ayağını havaya kaldırarak yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek süper bir gole imza atmış oldu. Bu gol herkese parmak ısırttı.

Onuachu son yıllarda sahalarımızda ender rastlanacak bir gole imza atmayı başardı.

BUNDAN İYİSİNİ KONYA'YA ATTIM
Onuachu maçtan sonra, "Konya'ya attığım gol bu golden bir tık daha iyiydi. İçgüdüsel olarak attığım bir gol. Saniyelik bir vuruş aslında. İyi bir gol oldu" dedi.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİLER
Trabzonspor Karagümrük karşısında işi ilk yarıda bitirdi. Ligde son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Bordo-Mavililer Karagümrük'ü devirerek 3 puanla ayrıldı.

İSTANBUL'DA HASRET BİTTİ
Trabzonspor 2 sezon sonra İstanbul'da Karagümrük'ü yenmeyi başardı. Fırtına rakibi önünde 2022-23'te 4-1'lik yenilgi yaşarken 2023-24'te 0-0 berabere kalmıştı.

